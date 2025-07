El exnovio de Melyssa Pinto no desaprovecharía el tiempo y le plantería algo a dos tentadoras en la primera fiesta de los chicos

Flipando. Así se quedarían dos tentadoras ante la propuesta que les haría Tom Brusse (exnovio de Melyssa Pinto) en la primera fiesta de los chicos en 'Villa Montaña'. Y es que todo ocurriría cuando el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', en un momento dado en la fiesta, le pidió un masaje a una tentadora, concretamente a Sandra. Un masaje que era aceptado por esta... y además por otra tentadora, que se unía también.

"Estás ardiendo", le decía Sandra, provocando la risa de Tom Brusse. Un Tom Brusse que contaba en aquel entonces ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones' que "necesitaba el masaje por los nervios" y todo lo ocurrido anteriormente con Melyssa. Y es que la joven estallaría después de que una tentadora desvelase durante el momento de las míticas presentaciones que se había liado con Tom Brusse, lo que genería un gran conflicto entre Melyssa y Tom antes de despedirse.

"Necesitaba relajarme un poco... con todos los músculos que tengo", confesaba Brusse, entre risas. En ese momento, Sandra, junto a otra tentadora (la anterior se iba y al momento se unía otra) le preguntaba al exnovio de Melyssa si podían ambas dormir en su habitación esa noche. Una mirada cómplice de Tom Brusse hablaba por sí sola, aunque no daría el paso finalmente de aceptar esa propuesta inicial. Pero de lo que sí daría el paso es de plantearles una escena que dejaba a estas a cuadros.

La propuesta de Tom Brusse a dos tentadoras

"¿Desnudas?", preguntaba Tom Brusse. "Entra desnuda en la cama y...", añadía. "No", respondía una de las tentadoras, desatando una propuesta de Tom Brusse que no se esperaían para nada. "Pues las dos...", señalaba el exparticipante del reality. Tras unas risas por parte de las tentadoras, Sandra confesaría lo siguiente: "No, es que a mí los tríos no me gustan".