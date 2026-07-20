Mientras la cantante deslumbraba sobre el escenario en el descanso de la final del campeonato de fútbol, sus hijos y el exfutbolista observaban la escena desde las gradas del estadio

Show del descanso de la final del Mundial 2026: desde la aparición del exfutbolista Ronaldinho hasta el "Dai Dai" de Shakira

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La final del Mundial 2026 ha dejado mucho más que fútbol. El histórico encuentro, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, reunió a numerosos rostros conocidos del deporte, la música y el entretenimiento. Sin embargo, uno de los focos de atención estuvo en Gerard Piqué, que acudió al estadio acompañado únicamente por sus hijos, Milan y Sasha, para presenciar tanto el partido como el esperado espectáculo musical protagonizado por Shakira.

Durante los días previos al encuentro habían circulado numerosos rumores que apuntaban a que el exfutbolista podría asistir junto a su pareja, Clara Chía.

Las especulaciones cobraron fuerza después de que ambos fueran vistos en Estados Unidos días antes de la gran final, lo que hizo pensar que compartirían palco en uno de los eventos deportivos más importantes del año. Sin embargo, finalmente Clara Chía no apareció en el estadio y Piqué asistió exclusivamente con sus dos hijos.

Milan y Sasha, protagonistas durante la actuación de Shakira

Mientras Shakira deslumbraba sobre el escenario durante el innovador espectáculo del descanso y cantando 'Dai Dai', las cámaras también captaron a sus hijos, fruto de su exmatrimonio con Piqué, disfrutando del momento desde las gradas junto a su padre.

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Los dos menores fueron inmortalizados cantando, bailando y siguiendo con entusiasmo la actuación de su madre, unas imágenes que no tardaron en hacerse virales en redes sociales y emocionaron a sus seguidores.

Piqué, por su parte, permaneció mucho más discreto, observando la actuación desde su asiento sin apenas llamar la atención e intentando pasar desapercibido.

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Shakira y Piqué

Aunque Shakira y Piqué mantienen vidas completamente separadas desde su ruptura en 2022, ambos volvieron a coincidir en el Mundial de fútbol.

Precisamente fue durante el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando comenzó su historia de amor, una relación que se prolongó durante más de una década y de la que nacieron Milan y Sasha.

En esta ocasión no ha trascendido ninguna imagen conjunta entre ambos ni tampoco si mantuvieron un encuentro privado, pero la presencia de sus hijos en el estadio volvió a evidenciar que siguen siendo el principal nexo de unión entre la cantante y el excentral del FC Barcelona.

Del show de la cantante a la ausencia de Clara Chía

La artista colombiana fue una de las grandes protagonistas del primer espectáculo de descanso organizado por la FIFA en la final, interpretando 'Dai Dai', la canción oficial del torneo, junto a Burna Boy. Compartió cartel con otros artistas internacionales como Madonna, BTS, Justin Bieber y Coldplay, en una producción sin precedentes para una final de la Copa del Mundo.

Otro de los aspectos más comentados de la jornada fue la ausencia de Clara Chía. Durante toda la semana previa habían proliferado las informaciones que aseguraban que acompañaría a Piqué al estadio, alimentando incluso las especulaciones sobre un posible reencuentro con Shakira en el mismo recinto.

Finalmente, esos rumores no se han confirmado. La presencia de Clara Chía nunca llegó a producirse y tampoco ha sido captada por las cámaras de televisión ni por los fotógrafos acreditados. Todo apunta a que Piqué decidió vivir este momento junto a sus hijos, que disfrutaron de la actuación de su madre y se convirtieron, casi sin quererlo, en algunos de los grandes protagonistas de una noche que dio la vuelta al mundo.