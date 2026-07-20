La banda surcoreana y el artista canadiense protagonizaron dos de las actuaciones más sonadas durante el primer espectáculo de descanso organizado por la FIFA

El show al estilo Super Bowl de la FIFA en la final del Mundial: Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna en el descanso del España - Argentina

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La histórica final del Mundial 2026 no solo ha dejado una noche inolvidable para el fútbol español sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey. También el primer espectáculo de descanso organizado por la FIFA, que reunió sobre un mismo escenario a algunas de las mayores estrellas de la música, entre ellos, Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna.

Sin embargo, más allá de sus actuaciones, tuvo lugar una anécdota lejos de las cámaras que ha terminado convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del campeonato.

Justin Bieber y los siete integrantes de BTS protagonizaron una escena en los camerinos del estadio apenas unos minutos antes de salir al escenario.

Los detalles

Las imágenes, compartidas en redes sociales por varios asistentes y miembros del equipo del espectáculo, muestran al cantante canadiense reuniendo a los artistas y a parte de su 'team' en un pequeño círculo para pronunciar unas palabras que no han tardado en hacerse virales en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Con un ambiente de máxima concentración antes de uno de los espectáculos musicales más seguidos del mundo, el intérprete de 'Yummy' quiso recordar el verdadero significado del evento y lanzó un mensaje que fue recibido con una gran ovación por todos los presentes.

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"Solo quiero decir que estoy muy agradecido de estar aquí con todos vosotros. El hecho de que todos podamos reunirnos de esta manera demuestra que tenemos mucho más en común de lo que nos diferencia. Así que disfrutemos de este momento, demos lo mejor de nosotros y, antes de salir, regalémonos un fuerte aplauso porque es un privilegio estar aquí", manifestó.

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Las palabras del artista fueron recibidas entre vítores y aplausos por los miembros de BTS, y no era para menos. Tanto los siete artistas de la banda surcoreana como Justin Bieber figuraban entre los nombres más esperados del innovador descanso de la final del Mundial, un espectáculo inspirado en el formato de la Super Bowl y que reunió también a Madonna, Shakira, Burna Boy y Coldplay en menos de 15 minutos de música sobre el escenario.

Sus actuaciones y la relación entre BTS y Justin Bieber

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook pusieron en pie al estadio interpretando 'Dynamite', uno de los mayores éxitos de su carrera, mientras que Bieber apostó por un registro mucho más íntimo con una versión acústica de 'Everything Hallelujah', logrando uno de los momentos más emotivos del espectáculo.

La escena del grupo de kpop y el artista canadiense ha adquirido todavía más relevancia para los seguidores del grupo coreano porque no era la primera vez que BTS expresaba públicamente la admiración que siente por Bieber.

Durante años, varios de sus integrantes como Jungkook y V han reconocido que crecieron escuchando su música y que el canadiense fue una de las referencias de la nueva generación del pop internacional. Desde que ambos artistas pasaron a formar parte de la misma compañía discográfica, HYBE, las posibilidades de verlos compartiendo escenario siempre despertaron una enorme expectación entre los fans.

Por eso, ver a Bieber pronunciando un discurso motivacional justo antes de actuar junto a ellos y dejarse ver juntos en el escenario ha sido, para sus fans, algo icónico.

Una vez finalizadas las actuaciones, las cámaras también inmortalizaron al intérprete de 'Baby' y a los integrantes de BTS compartiendo confidencias, risas e incluso comentando algunos detalles de la histórica noche, una imagen que terminó reforzando la buena sintonía entre ambos artistas y que también se ha viralizado en las redes sociales, dejando una de las estampas más comentadas del histórico espectáculo.