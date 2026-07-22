Carlos Otero 22 JUL 2026 - 13:08h.

Claudia Canals, que ha sido fotografiada en actitud cariñosa con Carlos Alcaraz, participó en 2021 en la cuarta temporada de 'La isla de las tentaciones'

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Carlos Alcaraz se ha dejado fotografiar con una antigua soltera de 'La isla de las tentaciones'. Los avezados paparazzis han cazado al ídolo del tenis junto a Claudia Canals, participante de la cuarta edición del formato. Pero en la vida de esta barcelonesa que intentó seducir a Álvaro Boix, hay mucha más tela que cortar.

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Fue en 2021 cuando la nueva ilusión de Carlos Alcaraz se unió al reality de parejas más exitoso de la tele. Viajó a República Dominicana con 25 años y se presentaba ante las cámaras como una barcelonesa que se ganaba la vida como comercial.

"Creo en el amor y en el destino. ¿Estaréis alguno en mi camino?", manifestaba pícara y combativa en su presentación. A pesar de que Álvaro Boix la escogió para sus primeras citas, la química entre ambos no prosperó y Claudia Canals no llegó a la famosa hoguera de solteras del formato.

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Antes de empadronarse en Villa Montaña, Claudia estuvo viviendo en la otra punta del mundo: en Australia. Se marchó a las antípodas en 2019 y allí se ganó la vida como recepcionista en el exclusivo hotel 'Coral Sea Resort'. La pandemia mundial le pilló viviendo allí y tras el periodo más duro del confinamiento regresó a España en verano de 2020.

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La amiga de Alcaraz regresó a la tierra de los koalas y los canguros en 2023. Durante su segunda estancia en Oceanía, que duró hasta mediados de 2024, compaginó hasta tres trabajos a la vez: fue camarera en un hotel de Bondi Beach, llevó las redes sociales un club nocturno y trabajó creando contenido y organizando sesiones de fotos de moda para la firma 'Attitude Activewear'.

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Ha fundado una empresa de comunicación

Claudia Canals, que cursó formación universitaria de 2014 a 2018 aunque no consta en qué área, fundó hace año y medio una empresa de contenido para redes sociales. “Desarrollamos estrategias y gestionamos la creación de contenido para marcas que buscan una comunicación sólida, coherente y alineada con sus objetivos de crecimiento”, argumenta la propia extentadora.

La progresión de seguidores de la barcelonesa desde que participó en la cuarta temporada de 'LIDLT' ha sido abismal. Si cuando llegó a República Dominicana apenas superaba los 9.000 seguidores, la cifra se ha multiplicado por cinco. En la actualidad atesora más de 45.000 followers. Su contenido se centra en viajes e imágenes en plan sofisticado.

Su amistad con el tenista murciano

Es precisamente este giro empresarial de la vida profesional de Claudia la que le ha llevado hasta Carlos Alcaraz. La revista Semana publicó unas imágenes de ambos recorriendo el Mediterráneo italiano en yate. Las imágenes muestran al tenista y a la ex tentadora en una actitud de lo más acaramelada y disfrutando de todo tipo de actividades acuáticas.

Aunque ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre su relación, la complicidad y el buen rollo entre ambos trasciende cualquier comentario. Estaremos muy pendientes de sus movimientos para saber si lo suyo va en serio o se queda en un rollito de verano.