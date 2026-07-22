Equipo Outdoor 22 JUL 2026 - 10:25h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido una preciosa reflexión sobre uno de los aspectos menos conocidos de su embarazo

Aguasantas desvela cuántos kilos ha cogido desde que se quedó embarazada: “En 6 meses”

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Aguasantas Vilches ha querido compartir con sus seguidores una de las caras menos visibles del embarazo. La exconcursante de 'GH VIP', que hace unos días se sinceró sobre la salud de su madre, que ya no cuenta con la misma enegría de antes, ha publicado un emotivo vídeo en el que su pareja, Juan José Peña, le pincha en la barriga, acompañado de una reflexión sobre todo lo que hay detrás de ese gesto.

En el vídeo, la influencer explica que hay días en los que cuesta más que otros: no por el dolor del pinchazo en sí, sino por lo que representa, entre moratones y la búsqueda de un hueco de piel donde volver a inyectarse. Sin embargo, según ha contado, siempre vuelve a la misma idea: mientras su bebé crece dentro de ella, está dispuesta a repetir el proceso las veces que hagan falta.

La misma sinceridad que ya mostró cuando una encuesta de la clínica reveló que el 77% cree que el bebé es clavado a su padre, tras someterse a una ecografía de última generación junto a Juan José.

Aguasantas ha querido dejar claro que, aunque las marcas de estos meses desaparezcan con el tiempo, para ella siempre quedará el recuerdo de que la historia de su hijo empezó mucho antes del parto, con pequeños gestos que se repetían cada día. Un mensaje cargado de emoción que ha cerrado animando a todas las mujeres que están pasando por un proceso similar, conscientes de lo duro que puede llegar a ser este tipo de tratamientos durante la gestación.

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Preguntada por una seguidora sobre el motivo de estos pinchazos, la sevillana no ha dudado en explicarlo con todo detalle: se trata de heparina, un medicamento que protege a la madre frente a la trombosis y mejora la circulación hacia el feto. Según ha explicado, se prescribe tanto para tratar o prevenir coágulos como para evitar abortos de repetición y problemas placentarios en mujeres con trombofilias.

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Se trata de un tratamiento que se administra por vía subcutánea, normalmente en el abdomen o en los muslos, y que no atraviesa la placenta, por lo que no afecta al bebé, aunque sí puede dejar los moratones e inflamación de los que ha hablado la sevillana en sus redes.

No es la primera vez que Aguasantas se muestra tan transparente con su comunidad, y este nuevo testimonio suma un capítulo más a un embarazo que está compartiendo sin filtros, mostrando tanto los momentos más emotivos como los aspectos médicos menos conocidos de esta etapa, en la recta final antes de conocer a Ángel, el hijo que espera junto a Juan José.