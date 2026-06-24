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La ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas tiene un nuevo capítulo: el sospechoso encuentro entre la artista malagueña con Carlos Alcaraz. Los medios se hacían eco de unas imágenes que han llamado la atención entre ambos donde aparecen saludándose, donde Mena puede estar a punto de darle un beso en la mejilla a Alcaraz.

Los detalles del encuentro, según una testigo clave

Para resolver el misterio, en 'El tiempo justo' hemos podido escuchar el relato de una mujer que se encontraba a tan solo 50 metros de los celebrities.

La testigo, clave en esta historia, relata que la intérprete de éxitos como 'Madrid City' estuvo "todo el fin de semana" en Marbella. En un torneo de esta ciudad fue donde se produjo el encuentro que las cámaras captaron.

"En ningún momento se dirigieron la palabra, solamente se dirigieron", describe como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Al parecer, solamente estuvieron hablando "con una mujer mayor" que se encontraba al lado de Ana Mena. "La relación entre ellos era fría", aclara la misma fuente.