La cantante falleció el pasado 8 de julio a los 75 años, y no será hasta más de un mes después cuando tenga lugar la gran despedida

Muere Bonnie Tyler, a los 75 años, a causa de la enfermedad por la que fue ingresada en un hospital de Portugal

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El mundo de la música se prepara para despedir a una de sus voces más icónicas. Bonnie Tyler, la cantante galesa que conquistó al mundo con himnos como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' o 'It's a Heartache', falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía ingresada mientras recibía tratamiento por una enfermedad. La noticia conmocionó a millones de seguidores y provocó una oleada de homenajes a nivel internacional.

Semanas después de su fallecimiento, la familia ha querido compartir cómo será la despedida de la artista. El funeral combinará actos públicos y privados, permitirá que los fans participen en su último recorrido por Gales y, además, podrá seguirse en directo desde cualquier parte del mundo.

Retransmisión en directo

Uno de los aspectos más destacados de la despedida de Bonnie Tyler es que la ceremonia principal será retransmitida en directo a través de la página web oficial de la cantante, una decisión tomada por la familia para que sus admiradores puedan acompañarla en su último adiós sin importar el país en el que se encuentren.

Además de la emisión online, también se instalarán pantallas gigantes en el exterior de la iglesia para que quienes se desplacen hasta Swansea y no puedan acceder al templo puedan seguir la ceremonia en tiempo real.

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Todo está pensado para que el homenaje pueda vivirse de la forma más abierta posible, respetando al mismo tiempo la intimidad de familiares y amigos.

El primer homenaje tendrá lugar en Mumbles

Los actos comenzarán el próximo sábado, 15 de agosto. Ese día, el féretro abandonará la funeraria William Pressdee Funeralcare para regresar por última vez a Fernhill, la vivienda de Bonnie Tyler en Mumbles. El cortejo recorrerá Newton Road a partir de las 15:30 horas.

La familia ha invitado expresamente a todos los seguidores que deseen despedirse de la artista a situarse en la calle desde las 15:15 horas para rendirle homenaje durante el recorrido. Se espera que cientos de personas llenen la localidad costera para despedir a una de las artistas más importantes nacidas en Gales.

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La ceremonia principal, en Swansea

El momento más solemne llegará el 17 de agosto. A las doce del mediodía comenzará la celebración de la vida de Bonnie Tyler en Swansea Minster, la histórica iglesia de Santa María, donde únicamente podrán acceder los invitados acreditados.

Más allá de un funeral convencional, la familia ha querido organizar una ceremonia centrada en celebrar la trayectoria vital y artística de la cantante. Durante el acto se recordarán sus más de cinco décadas de carrera, su legado musical y la huella que dejó tanto dentro como fuera de los escenarios.

El último viaje a su pueblo natal y un legado solidario

Tras la ceremonia religiosa llegará uno de los momentos más emotivos de toda la jornada.

El cortejo pondrá rumbo a Skewen, la localidad donde nació Bonnie Tyler bajo el nombre de Gaynor Hopkins y donde siempre fue considerada una vecina más pese a convertirse en una estrella internacional.

Los restos de la cantante recorrerán por última vez las calles de su pueblo antes de celebrarse un acto completamente privado reservado exclusivamente para familiares y amigos íntimos, donde tendrá lugar el entierro definitivo.

La familia también ha querido que el legado solidario de la artista continúe tras su fallecimiento. Por ello ha pedido expresamente que, en lugar de enviar flores, quienes quieran rendir homenaje a Bonnie Tyler realicen donaciones a Noah's Ark Children's Hospital for Wales y Cerebral Palsy Cymru, dos organizaciones benéficas con las que la cantante colaboró durante muchos años y de las que fue embajadora.