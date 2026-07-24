Antía Troncoso 24 JUL 2026 - 22:48h.

Amador Mohedano pone en duda la veracidad de los supuestos manuscritos de Rocío Jurado en los que se ha basado el documental

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Amador Mohedano adelanta en '¡De viernes!' el contenido de sus memorias sobre Rocío Jurado. El hermano de 'La más grande', dispuesto a que el mundo conozca su versión, cuenta en el programa algunos de los secretos sobre este libro. Asimismo, Amador pone en duda la veracidad de los supuestos manuscritos escritos por la cantante en los que se ha basado el documental.

Después de manifestar su malestar por el documental, Amador Mohedano habla en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta sobre las memorias que hace dos años anunció estar escribiendo y en las que, según él, "se cuenta toda la verdad".

Y es que Amador Mohedano no cree que aquellos manuscritos que, según Rocío Carrasco, su madre escribió y que ella utilizó para el documental, sean reales y asegura que el documental se trata de "recopilatorios de la prensa" y que su hermana no dejó nada escrito.

La opinión de Amador sobre el documental de Rocío Jurado

Del mismo modo, Amador habla sobre cómo se intentó que él participase en el documental, ocultándole que Rocío Carrasco estaba involucrada: "Ha querido contar con la familia sin llamar ella. Es distinto que te llame ella, a lo mejor lo hubiésemos hecho, pero que te llame la productora, engañándome como me engañó..."

Amador Mohedano asegura que, cuando se enteró de la participación de su sobrina en el documental, inmediatamente se negó a ser parte del proyecto. Del mismo modo, el exmarido de Rosa Benito se muestra muy molesto por la intervención de sus primas: "Es inaguantable". "No entiendo por qué están ahí, de verdad. De la familia que tenemos tan grande, ¿qué saben ellas? No sé que pintan. Para meter la pata, mejor no aparecer".