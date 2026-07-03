Descubre cuál es la sincera opinión de Rocío Flores sobre los primeros episodios del documental de su abuela

No te pierdas las entrevistas completas de '¡De viernes!' en Mediaset Infinity

Compartir







Tras entrar y sentarse en el sofá del plató de '¡De viernes!', Rocío Flores asegura a Antonio Rossi que se enteró "como todo el mundo" que iba a publicarse un documental sobre su abuela: "Por la tele".

Su reacción sorprende: "Sinceramente, me pareció muy bien". "Ojalá hubiese hecho mi madre este documental hace seis años en vez de haber hecho el documental que ha destruido la imagen de toda mi familia. Ojalá lo hubiese hecho porque era lo que se merecía mi abuela, un homenaje de este tipo a su vida artística que para eso ha sido una persona que ha hecho historia en este país", añade.

¿Hubiese participado si se lo hubiesen ofrecido?

Rocío Flores confiesa que sí lo habría hecho aunque no le hayan comentado "absolutamente nada" por un motivo que explica en el programa y que puedes ver en el video de esta noticia. Sin embargo, a la premiere no hubiese acudido la siguiente razón: "Los principales invitados son mis principales detractores, las personas que más daño me han podido hacer".

Además, bajo su punto de vista como "nieta" le hubiese gustado que "se hubiesen contado con personas que han trabajado con ella".

Su más sincera opinión sobre el contenido del documental

Dejando claro que se refiere únicamente a los dos primeros episodios publicados hasta la fecha, Rocío Flores se sincera: "A mí me ha gustado conocer muchísimas cosas que yo no sabía de la vida de mis abuelos. Me he emocionado viendo un montón de cosas".

No obstante, tiene sus "matices" como "espectadora": "Me faltan muchas cosas". Desde el testimonio de personas con las que ha trabajado hasta algo "fundamental" como "las figuras importantes como son Gloria y Amador".

"Si tú cuentas en un documental la historia de Rocío Jurado al igual que estás contando la historia de Pedro Carrasco y Rocío Jurado queda también para que la gente pueda entender un poco una persona humilde cómo ha conseguido llegar a lo más alto y para poder hacer esa trayectoria personas importantes que faltan son ellos dos", explica la entrevistada.