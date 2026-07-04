Antía Troncoso 04 JUL 2026 - 00:14h.

Antonio Rossi desvela, en exclusiva, que en la serie documental de Rocío Carrasco aparecerán representados "los dos hombres de la vida de su madre"

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El biopic sobre la vida de Rocío Jurado ya se ha empezado a grabar en Chipiona. Una serie que recorrerá desde su infancia hasta su muerte a causa de un complicado cáncer. En '¡De viernes', Antonio Rossi desvela, en exclusiva, que en este biopic aparecerán representados tanto Fidel Albiac como Antonio David Flores.

En el plató, Rocío Flores reacciona a esta noticia del colaborador y, con ironía respecto a la presencia de Fidel Albiac, dice: "Hombre, qué raro. Cómo no, es el protagonista principal de la historia". También, Rossi devela que el actor Pol Hermoso será quien interprete a su padre, Antonio David Flores, en la serie.

Rocío Flores reacciona a la aparición de Fidel en el biopic de su abuela

"Quizás, hasta donde sé, la imagen que hagan de tu padre no te guste. Pero si aparecen los dos hombres de la vida de tu madre", le asegura el colaborador del programa de Bea Archidona y Santi Acosta a Rocío Flores. "Qué sorpresa", contesta inmediatamente la nieta de Rocío Jurado.

Tras conocer que dos actores representarán a su padre y Fidel en el biopic, Rocío Flores se muestra muy molesta y advierte: "No me andaría con chiquitas. Considero que ella cuando quiere es muy inteligente y él también". "Al igual que sale mi padre, que es una persona en la vida de mi madre, espero que, ya que sale Fidel, se hable de su vida, de ella y de Fidel. A ver si tenemos lo que hay que tener", añade tajante.