Antía Troncoso 25 JUL 2026 - 00:01h.

La emoción de Amador Mohedano al recordar su última conversación con su hermana Rocío Jurado: "Llegué a la cama llorando"

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Amador Mohedano protagoniza el 'Scoop' de esta semana en '¡De viernes!' en el que nos adelanta algunos secretos de las memorias que está escribiendo sobre su hermana Rocío Jurado. Desde los inicios de la cantante en 'El duende' hasta su salto a la fama y la dura enfermedad que le quitó la vida, Amador recuerda algunos de los episodios más polémicos de la vida de su hermana y el posterior conflicto familiar tras su muerte.

El hermano de Rocío Jurado se muestra reacio al documental del que su sobrina ha sido productora, asegura en nuestro programa que en las memorias que está escribiendo contará realmente "toda la verdad". Una "verdad" sobre la que el exmarido de Rosa Benito nos ha desvelado algunos fragmentos. También, en la entrevista, Amador habla, sin tapujos, sobre la polémica lectura del testamento de la cantante que acabó dinamitando a la familia.

Amado, contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "Nos la querían meter doblada"

Amador Mohedano explica cómo fue la lectura del testamento y las fricciones que este produjo: "Mi hermana nombró de albacea a la que no tendría que haber nombrado", cuenta el hermano de la cantante sobre Ana Iglesias Gil de Bernabé, abogada y amiga cercana de Rocío Jurado. Según Amador, su sobrina, Rocío Carrasco, y su marido, Fidel Albiac, se compincharon con la abogada y "manejaron todo como les dio la gana".

"Cuando nos piden los impuestos por las cosas que habia dejado Rocío, veíamos que era una barbaridad. Mi cuñado José Antonio, al que la Carrasco no puede ver, cogió los papeles y con especialistas valoraron todo lo que Rocío tenía. Fuimos a Madrid, tuvimos una reunión en Hacienda y nos dijeron a mi hermano y a mí que "nos la querían meter doblada".

Amador recuerda cómo se negó a firmar uno de los papeles del testamento que la albacea quería que firmase y habla de la tensa lectura del testamento. Además, al responder si el distanciamiento con su sobrina fue solo por una cuestión económica, el famoso responde con contundencia cargando contra Rocío Carrasco: "La ambición la ha corroído totalmente. A ella y al otro", asegura.

La última conversación de Amador con Rocío Jurado

Amador Mohedano también ha recordado, visiblemente emocionado, cómo fue su última conversación con Rocío Jurado antes de su fallecimiento. El hermano de la cantante rememora con dolor cómo su hermana le dijo que "quería tirar ya la toalla porque no podía más". "Me fui para mi casa llorado, me metí en el coche llorando y me quedé en la cama llorando", cuenta. "