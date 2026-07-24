Lidia González 24 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se somete a un retoque estético y enseña el resultado

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Maica Benedicto ha tomado una importante decisión para solucionar un problema que lleva arrastrando meses y, por fin, ponerle fin. Después de confesar los requisitos que debe tener su hombre ideal, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se inyecta esperma de salmón en el rostro y el cuello. La influencer ha grabado el proceso completo para que sus seguidores no se pierdan ni un solo detalle y enseña su antes y después. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que le ha pasado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está completamente decidida a dar este importante paso, pero no puede esconder lo asustada que está: “Me dan mucho pánico las agujas”. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’, que ha contado la odisea que está viviendo para encontrar piso en Madrid, explica en qué consiste la técnica de inyectar polinucleótidos en su piel y el motivo por el que ha querido someterse a este tratamiento estético.

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Una vez en la clínica, Maica explica que tiene que someterse a tres sesiones diferentes para que haga el efecto final deseado. “Madre mía cómo duele”, asegura la influencer mientras le inyectan el producto en el rostro. Con el rostro contrariado y visiblemente dolorida, la creadora de contenido explica todos los detalles sobre la innovadora técnica que se está realizando.

El resultado del rostro de Maica Benedicto tras inyectarse polinucleótidos

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Ha llegado el momento de que Maica Benedicto enseñe el estado de su piel tras su último retoque estético. La ganadora de ‘Supervivientes’ muestra el estado de su rostro tras inyectarse polinucleótidos y opina sinceramente sobre el resultado: “Os voy a enseñar mi gran cambio”. La creadora de contenido explica todos los beneficios que aporta este tratamiento y se sincera al respecto. ¡Dale al play y descubre el antes y después de Maica Benedicto, en exclusiva, para Mediaset Infinity!