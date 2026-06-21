Antía Troncoso 21 JUN 2026 - 13:11h.

La ganadora de 'Supervivientes 2026', preocupada por las secuelas físicas que sufre tras 97 días en Honduras

Maica Benedicto revela qué hará con los 200.000 euros y lanza un dardo a Gerard: "Que se compre la sal él"

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Maica Benedicto habla sobre las secuelas que sufre tras su paso por 'Supervivientes'. La flamante ganadora de la última edición del programa más extremo de la televisión muestra a través de sus redes sociales las heridas tanto físicas como mentales que padece desde que regresó a España tras más de 97 días de supervivencia en Honduras.

Hace poco más de una semana desde que Maica Benedicto se impuso al resto de sus compañeros, proclamándose la ganadora 'Supervivientes 2026' en una apoteósica final en la que se enfrentó a un último televoto contra Alba Paul. Desde entonces, la influencer está volviéndose a adaptar a su vida en la ciudad, lejos de la arena y los cocos que durante tantas semanas fueron su día a día.

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Las secuelas de Maica tras 'Supervivientes'

Ahora, desde la tranquilidad de su casa, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 19' ha querido enseñar a sus seguidores, aquellos que durante semanas la siguieron fielmente y la apoyaron en el concurso hasta su victoria, las secuelas que arrastra. Lo ha hecho con un vídeo en su perfil de TikTok, en el que ha mostrado con preocupación el estado de sus piernas:

"Pensé que todas las heridas se iban a quedar en 'Supervivientes', las heridas internas, porque las de las piernas...", comenzaba diciendo Maica antes de mostrar las marcas y cicatrices que su paso por Honduras ha dejado en sus piernas: "Todas estas marcas me preocupan muchísimo. Soy una persona que se sobrepreocupa por su salud. Constantemente me viene el bucle."

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"He aprendido a gestionarlo en supervivientes. Cien días a la intemperie, mosquitos, heridas, caídas, golpes... No tienes nada para tratar esas marcas, te está dando el sol constantemente. Es una situación muy extrema a la que pones tu piel, el órgano más grande del cuerpo humano", añadía Maica, que seguidamente reflexionaba:

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"Estas marcas se irán. La marca que nunca se va a ir es la personal. La que consigues tú estando tantos días superviviendo. Aún soy una princesa, pero con piernas de guerrera", concluía.

Maica y Gerard, más enfrentados que nunca

Maica Benedicto ha tenido un regreso a España de lo más convulso tras sentirse desplazada por el resto de sus compañeros de 'Supervivientes', quienes incluso han creado un grupo de WhatsApp en el que no la han incluido ni a ella ni a Claudia, tal y como la propia Maica desvelaba durante su entrevista en '¡De viernes!'.

En el plató de Bea Archidona y Santi Acosta, la influencer se reencontró con quien hasta hace poco era su amigo y excompañero en Honduras, Gerard Arias. Los dos protagonizaron un explosivo enfrentamiento cargado de dardos. Un cruce de reproches en el que dejaron claro que el fin de su amistad parece no tener retorno. ¡Dale al play para no perdértelo! Además, Maica hizo un gran anuncio: ¡Es la nueva reportera de 'De lunes a viernes', el nuevo programa de Telecinco!