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Mónica Medina, expareja de el actor Emilio Gutiérrez Caba, ha hablado con ‘Vamos a Ver’ sobre el conflicto judicial que mantiene con su expareja por la vivienda en la que ha residido durante años y de la que ahora le quiere desahuciar. Medina, ha asegurado que siempre ha deseado resolver la situación mediante una conversación y ha explicado que el distanciamiento se ha producido de forma inesperada. “Me hubiera gustado que todo esto hubiera transcurrido de otra manera y también me hubiera gustado que hubiera habido una conversación cara a cara”, ha afirmado. Además, ha relatado que no ha obtenido respuesta a sus intentos de contacto y ha añadido que “no contesta a mis correos electrónicos, no contesta mis llamadas, a mis WhatsApp”. Medina también ha apuntado que atribuye el origen del conflicto a las dificultades económicas de su expareja y ha insistido en que nunca ha entendido por qué no se ha producido un acercamiento personal antes de iniciar el proceso judicial.

Mónica Medina, sobre la casa de la que la van a desahuciar: “Yo invertí en fontanería, electricidad, puertas, derramas, IBI, etcétera”

Durante la entrevista, Medina también ha explicado cómo ha reaccionado cuando recibió el primer requerimiento relacionado con la vivienda y ha reconocido que entonces no sabía defender sus intereses. “Era una niña, aunque haya niñas que tengan 80 años”, ha manifestado para describir su actitud de aquel momento. Asimismo, ha recordado que ha llegado a plantear la venta del inmueble a cambio de una pequeña compensación, aunque posteriormente ha considerado que aquella decisión no tiene en cuenta todo el dinero que ha invertido en la vivienda. “Yo invertí en fontanería, electricidad, puertas, derramas, IBI, etcétera”, ha señalado, insistiendo en que ha asumido numerosos gastos durante dos décadas.

La colaboradora también ha respondido a las informaciones sobre su patrimonio y ha negado que haya contado con varias viviendas en propiedad. “Si yo hubiera sabido en su día que Emilio me iba a desahuciar, les habría dicho a mis hermanos que les compraba uno de los pisos”, ha explicado al recordar la herencia de su madre. Además, ha reiterado que su principal deseo ha consistido en alcanzar un acuerdo antes del juicio previsto para septiembre. “Nos estamos deshumanizando”, ha reflexionado al final de la entrevista, donde también ha defendido que el conflicto ha necesitado “una solución más humana” y no únicamente una respuesta estrictamente legal.