Antía Troncoso 18 JUL 2026 - 02:27h.

Claudia Chacón y su madre tienen un emotivo cara a cara en el que se sinceran sobre las heridas del pasado que marcaron su relación

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Claudia Chacón vive un emotivo cara a cara con su madre Julia en el plató de '¡De viernes!'. La exconcursante de 'Supervivientes' dio un paso al frente hace unas semanas al revelar en este mismo programa los detalles sobre su dura infancia, la cual estuvo marcada por los problemas con el alcohol que tuvieron sus padres. La famosa hizo una serie de íntimas y durísimas declaraciones sobre la relación con su progenitora, con la que esta noche se ha reencontrado.

En su última entrevista, Claudia Chacón se sinceró sobre el duro contexto familiar en el que se crío y cómo esta situación condicionó gran parte de su vida y sus relaciones: "Se lo escondía incluso a mis parejas". Pese a ello, Claudia, que reconoció que "en muchas ocasiones se sentía la madre de su madre", quiso recalcar el esfuerzo que pusieron sus padres por superar esa etapa: "Lo han hecho todo lo mejor que han podido".

Claudia Chacón y su madre, cara a cara

Ahora, madre e hija se reencuentran en nuestro plató y juntas protagonizan uno de los cara a cara más emotivos, marcado por las heridas del pasado y las palabras de perdón. Durante la conversación, Julia ha roto a llorar al recordar el daño que sufrió su hija durante su infancia y su adolescencia y ha aprovechado la ocasión para disculparse con ella:

"Nunca fue queriendo, fue porque no me quería a mí y para mí era muy difícil poder aceptar que otras personas me quisieran porque, ¿cómo voy a saber querer si yo no he recibido eso? Tenía miedo y mi miedo se enfocó en huir. Una cosa que estaba normalizada en mi casa desde niña. No me quería a mí misma y me daba miedo el cómo actuar y cómo proceder.

Con la voz entrecortada y mirando a los ojos a su hija, Julia se ha sincerado: "No me lo he perdonado nunca y no me lo voy a perdonar. Fue inconscientemente, no estaba bien. Te pido perdón, estoy encantada de que seas mi hija. Te quiero lo más grande que se pueda querer". Unas palabras tras las cuales madre e hija se han fundido en un tierno abrazo.

Tras escuchar las disculpas de su madre, Claudia ha reconocido que comprender lo ocurrido la ha ayudado a sanar y que, tras muchos años evitando hablar de lo que sentía para no hacer sufrir más a sus padres, ahora ha aceptado que todas aquellas situaciones estuvieron marcadas por la enfermedad que atravesaba así como por la tóxica relación de su abuela con su progenitora.