Antía Troncoso 25 JUL 2026 - 02:37h.

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Pepi Valladares, quien fuera una de las personas de máxima confianza de Isabel Pantoja y Julián Muñoz, recuerda en '¡De viernes!' las cartas que el exalcalde de Marbella le escribía desde prisión en las que le agradecía su lealtad y apoyo incondicional. Unas cartas en las que, con el paso del tiempo, Julián dejó entrever sus dudas respecto a la cercanía de la tonadillera.

En una de las primeras cartas que hemos podido descubrir en el programa, fechada el seis de noviembre de 2006, Julián Muñoz pedía a Pepi Valladares que no abandonase a Isabel Pantoja: "Personas tan leales y fieles son difíciles de encontrar", le agradecía el exalcalde a Pepi. Todo ello mientras Isabel Pantoja le pedía dinero a Julián y este le dijo que "vendiese todo", tal y como hemos escuchado en los audios inéditos de las llamadas que mantuvieron en esos meses.

Pepi Valladares recuerda las cartas de Julián Muñoz

Sobre esta primera carta de agradecimiento, Pepi Valladares cuenta: "Me quedo con que he sido muy leal y fiel a ellos. Las circunstancias de la vida cambian, pero él sabe y ella también que he hecho por ellos muchas cosas, algunas, creo, que jamás las contaré porque pienso que no debo".

Además, el programa a mostrado en inédito otra carta en la que Julián comenzaba a dudar de la actitud de Isabel: "Estoy anímicamente mal, no sé de que va Isabel. No dudo que me quiera, dudo de todo lo que quiere en el futuro, si quiere estar junto a mí o no. No escribirme ni una carta, solo los cinco minutos diarios por teléfono".

No obstante, Pepi Valladares asegura que Julián ya sabía entonces perfectamente que Isabel Pantoja ya no le podía sacar nada más: "Ya se lo había sacado todo". Del mismo modo, Pepi revela que ella nunca le llegó a escribir, pero él si que le mandaba cartas tanto a ella como a Isabel: "Venían cartas certificadas a nombre mío y eran para Isabel, para que nadie nunca cogiera una carta de ella".