Antía Troncoso 25 JUL 2026 - 00:54h.

Makoke sale en defensa de su familiar Nacho Picatoste tras el polémico anuncio de venta de la casa en Málaga de María Teresa Campos

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Makoke se ha visto involucrada en un nuevo conflicto con el clan Campos después de que desvelase en 'Fiesta' que es familiar de Nacho Picatoste, el responsable del anuncio de la casa de María Teresa Campos en Málaga en un portal de ventas. Esta noche, en '¡De viernes!', Makoke y Terelu Campos se han visto las caras para aclarar este tema y toda la polémica que ha generado.

Mientras que Terelu se mantiene firme en su postura de que la casa no está en venta, Makoke sale en defensa de Picatoste, marido de su prima, y acusa al clan Campos de haber dado tres versiones. Aunque, la madre de Anita Matamoros admite que su familiar cometió un error al publicar las imágenes en el portal de venta, insiste en que la operación era real:

"Se han puesto en contacto conmigo mucha gente de Málaga y a mí me consta que a más gente, que son amigas, se lo han comentado que si había algún vendedor, estarían dispuestas a venderlo".

Por su parte, Terelu Campos declara que la casa no se ha puesto en ninguna inmobiliaria y que "han sido engañadas", puesto que solo se la mostraron a un particular. Algo con lo que Makoke se muestra completamente en contra: "La casa estaba en venta y ha ido gente a verla con el consentimiento de ellas".

El tenso cara a cara de Tereu y Makoke

En el plató, las colaboradoras de televisión enfrentan sus versiones. Makoke señala que Nacho Picatoste "lo está pasando mal" y se dirige a Terelu al hablar sobre su falta de claridad: "Habéis contado tres versiones distintas. ¿Por qué no quieres que se sepa que está en venta? No tiene nada de malo".

Terelu Campos, que no da crédito de las palabras de Makoke, responde tajante: "Esto ocurre porque hay una persona que pone unas fotos que hace clandestinamente, y te lo puedo demostrar, de una casa y las cuelga en un portal sin permiso de nadie. Si esto no hubiera ocurrido, nada hubiera pasado. A partir de ahí, la responsabilidad de que está en el punto de mira, la tiene él".

Sobre las fotos, Makoke cuenta que el error de Picatoste fue tan solo no comprobar que estas estuviesen "tuneadas" antes de publicarlas, pero que si el anuncio llegó a subirse fue porque la casa estaba en venta y las Campos lo sabían. ¡Dale al 'play' y no te pierdas el cara a cara de las colaboradoras!