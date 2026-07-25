Antía Troncoso 25 JUL 2026 - 03:07h.

Laura Cuevas, se queda en shock al ver el estado de deterioro y abandono de Cantora: "¿Pero qué ha pasado? Eso es impresionante"

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En inédito en '¡De viernes!', descubrimos las imágenes de la rección de Laura Cuevas al comprobar el estado de abandono de Cantora actualmente. En concreto, la exconcursante de 'Supervivientes' e hija del mayoral de la finca en la etapa en la que vivián Paquirri e Isabel Pantoja, se ha derrumbado al observar la nave de la finca construida por el torero para el bautizo de su hijo Kiko convertido en un completo vertedero.

De la mano de Santi Acosta, Laura Cuevas regresaba a la finca en la que pasó tantos años durante su niñez en unas imágenes en exclusiva en la que la famosa acababa totalmente emocionada al ver el deterioro del lugar que para ella era un hogar:

"Mira cómo está todo. A la nave la tenía mucho cariño y mira cómo está", decía Laura Cuevas en los exteriores de la nave antes de quedarse totalmente en shock tras acceder a la misma: "¿Pero qué ha pasado? Eso es impresionante. Todo lleno de mierda, de ratas, todo acumulado, amontonado. Yo no puedo ver esto", aseguraba con la voz entrecortada.

Laura Cuevas se queda en shock con el estado de Cantora

A medida que Laura Cuevas iba viendo nuevas partes de la nave su asombro no paraba de crecer: "Había muchas más cosas, solo ha dejado las sillas". También, Laura recordaba las grandes fiestas y celebraciones que se realizaban en ese espacio, ahora completamente en ruinas.

En el plató, los colaboradores, igual de sorprendidos que Laura Cuevas, se quedaban perplejos al pensar que hasta hace apenas unos meses Isabel Pantoja continuaba viviendo allí: "¿Cómo se puede vivir así?", preguntaba sorprendida Terelu Campos, a lo que Laura Cuevas aclaraba: "Esta nave la utilizaba ya de almacenaje, pero no estaba en esas condiciones. Sé están cayendo las paredes".