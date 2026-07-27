Pepe del Real: "El nombre de la persona a la que acusa Kiko de topo es Irene Rosales"

Pepe del Real desvela la reacción de Kiko Rivera al regresar a Cantora: “Se le partía el alma”
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Kiko Rivera ha comunicado que ha recibido el alta hospitalaria después del ictus que ha sufrido y ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde ha trasladado su agradecimiento a las personas que le han acompañado durante estos días. El cantante ha confirmado que: “Ayer me dieron el alta y ya estoy en casa”. También ha destacado que: “En ningún momento ha salido información privada sobre mi estado ni sobre mi recuperación”. Además, ha señalado que esa situación “ha demostrado que todavía ha quedado mucha gente que ha entendido lo que ha significado respetar la intimidad de una persona”. El artista también ha explicado que ha iniciado una recuperación complicada y ha reconocido que ha necesitado apoyo constante tras el episodio médico.
Kiko Rivera: "La vida me ha vuelto a enseñar la misma lección. El famoso topo no ha estado donde muchos han pensado. Esa persona ya no forma parte de mi vida”
En su comunicado, Kiko Rivera ha dedicado unas palabras especiales a su madre, Isabel Pantoja, y a su mujer, Lola. Sobre su madre ha escrito: “Gracias, mamá, porque has cuidado de tus nietos todos estos días y has buscado siempre un ratito para venir a verme”. También ha afirmado que “nadie se ha enterado de esos momentos”, en referencia a la ausencia de filtraciones sobre su situación personal. Sobre Lola, ha asegurado que “no he tenido palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí” y ha añadido que “has estado a mi lado cuando más te he necesitado”. El mensaje también ha incluido una referencia a que “la familia ha sido lo más importante”, una frase que ha generado comentarios por las personas que no ha mencionado.
El cantante ha hablado además sobre el supuesto topo que en su día filtró información sobre su vida y ha indicado que “la vida me ha vuelto a enseñar la misma lección” y que “el famoso topo no ha estado donde muchos han pensado”. Kiko Rivera ha afirmado que esa persona “ya no forma parte de mi vida”, una declaración que ha provocado reacciones entre los colaboradores de 'Vamos a Ver' . Algunos han señalado que el comunicado ha parecido dirigido a alguien concreto y han recordado que sus amigos no han facilitado datos privados. También han comentado la posible alusión a Irene Rosales, aunque han destacado que ella nunca ha difundido información sobre él. Finalmente, han recordado que Anabel Pantoja e Isa Pantoja no han aparecido citadas, aunque han considerado que ambas han podido estar pendientes de su recuperación.