Natalia Sette 27 JUL 2026 - 13:27h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' organiza una fiesta para celebrar su cumpleaños y la baby shower de su bebé con Mario González

Claudia Martínez estalla tras recibir comentarios que la acusan de “haber roto una familia”

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Claudia Martínez se encuentra inmersa en la cuenta atrás para convertirse en madre primeriza junto a Mario González. En plena semana 34 de gestación y tras desvelar qué tipo de lactancia seguirá , la exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido un día de emociones multiplicadas. La creadora de contenido ha organizado fiesta doble en el que ha unido su 30 cumpleaños y la baby shower de su bebé.

La fecha de su 30 cumpleaños coincidía muy de cerca con la baby shower, es por ello que la pareja decidió unificar ambas celebraciones en una espectacular e íntima jornada al aire libre. “El cumpleaños más especial de mi vida”, ha asegurado Claudia al saber que está pasando de década con su bebé en la barriga.

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La fiesta destacó por una cuidada decoración en tonos pastel, donde el color amarillo y los detalles blancos fueron los absolutos protagonistas. Entre la decoración, hubo un gran photocall rodeado de globos con un peluche gigante de conejito. Una mesa dulce repleta de refrescos, aperitivos y regalitos, además de un increíble catering para todos los invitados.

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En un principio, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ sopesó compartir el pastel con Valentina pero su familia la convenció de lo contrario. “Al principio iba a coger una tarta partida en dos y "compartirla" con la bebé, pero mis papis me dijeron: también es tu día, haz dos. Y así hice”, ha confesado sobre el sabio consejo de sus padres.

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Al final, la celebración contó con dos llamativos pasteles personalizados: uno con forma de corazón en el que se leía “Hello 30!” para la madre, y otro en tonos amarillos dedicado a la pequeña bajo el texto “Baby Valentina”.

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Pensando en el entretenimiento de sus amigos y familiares, Claudia diseñó un especial rincón que conquistó el corazón de sus familiares y amigos. “También quise hacer una mesita para que los invitados hicieran bodies y baberos personalizados y fue todo un éxito”, ha explicado sobre el espacio equipado con percheros lleno de ropita blanca, rotuladores textiles y parches para decorar.

Además, la familia directa se involucró al máximo en la confección de recuerdos inolvidables para los asistentes. “Como detalle mi suegra hizo unas velas preciosas con forma de osito y un globo”, ha revelado agradecida. Según ha contado Claudia, fue un día "muy guay" rodeada de todas las personas a las que más quiere. Compartir su cumpleaños con su pequeña ha sido uno de los momentos más especiales de su embarazo.