Pedro Jiménez 16 JUN 2026 - 16:36h.

¿Le pasará factura esta nueva campaña a Irene Rosales? ¿Le sorprende este ataque de Kiko Rivera?: todas las respuestas, en 'El tiempo justo'

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Irene Rosales ha protagonizado un spot de frutos secos y Kiko Rivera ha estallado como nunca. Así es: unos kikos han reabierto la guerra contra su exmarido, el famoso dj e hijo de Isabel Pantoja, provocando la reacción de este.

"Si pones un kiko en tu vida, que sea uno que te haga sentir bien", dice Irene Rosales en el spot publicitario. "Elige bien tu kiko, porque un mix con un mal kiko, es un mal mix", continúa el spot.

La reacción de Kiko Rivera

Pues bien, Kiko Rivera, quien estuvo un total de 11 años con Irene Rosales, ha señalado lo siguiente, como bien hemos podido saber en 'El tiempo justo': "La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko".

Y es que sin duda, la tensión entre ellos ha alcanzado el máximo nivel: "Ni siquiera piensa. La mente no le da para más. Pobrecita", ha dicho además en unas declaraciones recogidas por 'Europa Press'. Además, asegura que si se puede, tomará "acciones legales".

Irene Rosales reacciona en plató

Además, Irene Rosales estará este martes en el plató de 'El tiempo justo' para reaccionar a estas palabras de Kiko Rivera.

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