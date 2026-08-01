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La exniñera de Cantora Dulce Delapiedra regresa al plató de '¡De viernes!' para seguir desvelando secretos de su vida en Cantora, la finca en la que pasó años junto a los Pantoja y que se convirtió en un verdadero infierno para ella.

La que fuera la persona de máxima confianza de Isabel Pantoja acude al programa dispuesta a aportar luz sobre las estancias más privadas de la finca tras hacerse público el lamentable estado de la finca comprada por Paquirri hace décadas.

Dulce revivirá sobre el mapa del lugar los instantes de mayor tensión que se vivieron en los que define como "los años más infelices de su vida". Su testimonio servirá para respaldar los dolorosos relatos de infancia de Isa Pantoja que se han ido conociendo de su propia boca.

Concretamente, la niñera de Isa Pantoja durante décadas (y después de su hijo Alberto) ha recordado uno de los episodios más oscuros de la infancia de la niña en la finca de Medina Sidonia, el de las tijeras: "Lo que le hicieron a mi niña ese día no tiene perdón de Dios, me sacaron de allí porque sabían que yo no habría permitido lo que su madre y su hermano le hicieron".

Dulce señala a Agustín Pantoja: "Estaba todo el día viendo telenovelas"

Pero Dulce no solo ha recordado los dolorosos episodios en los que Isa sufrió de niña, la niñera también ha hablado sobre cómo los hermanos de Isabel Pantoja se aprovechaban de la posición de la cantante. Dulce ha contado que tanto Agustín como Juan "ignoraban" a la madre de ambos, a Doña Ana, cuando esta necesitaba atención: "La mujer se hartaba de llamarles en esta habitación, chillando, y el señorito tirado en el sofá viendo telenovelas, que hasta se sabía los diálogos".