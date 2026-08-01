Fiesta 01 AGO 2026 - 21:02h.

Christina Rapado ha visitado 'Fiesta' porque quiere empezar de cero ahora que está dedicada por completo al cine: "No paro de hacer películas"

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Christina Rapado quiere redimirse y aprovecha su intervención en 'Fiesta' para pedir perdón por todos los montajes que protagonizó en el pasado: "Soy la montajista de España. Durante años, he destrozado la vida de muchos hombres famosos, pero ya no puedo más y hoy quiero pedir perdón", son parte de sus inesperadas palabras. Y es que, hace ya algunos años, Christina Rapado era una habitual de los platós de televisión, donde confesaba sus supuestas idas y venidas.

Los "amores" más sonados de Christina Rapado

A Christina la conocimos cuando se hizo público su romance real de varios años con Camilo Blanes (Camilín). Su noviazgo con el hijo de Camilo Sesto la situó de manera intermitente en la primera línea de la prensa del corazón. Pero su paso por los programas de televisión no había hecho más que empezar.

Su historial amoroso incluyó a un gran número de famosos (algunos reales, otros ficticios) diseñados en algunos casos para generar portadas y minutos en la pantalla. Desde falsos idilios con famosos de primera línea hasta portadas pactadas con hombres de su entorno, Rapado ha sido una de las grandes creadoras de tramas en el mundo del corazón.

Ahora, con su habitual desparpajo, Christina asume su culpa y pide perdón públicamente a todos esos hombres a los que "hizo la vida imposible": "El público se merece que yo cuente la verdad. De uno de los montajes de los que más me arrepiento fue el de Asdrúbal porque le hice mucho daño a Bibiana Fernández. Yo me reuní con Asdrúbal y solo habíamos quedado para tratar una cosa de unos videoclips, pero llamé a los fotógrafos y que hicieran fotos como que estábamos liados, desde aquí le pido perdón a Bibi, lo siento".