Fiesta 01 AGO 2026 - 20:58h.

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El pasado mes de junio, el actor Luis Lorenzo y su expareja, Arantxa Palomino, fueron juzgados por un presunto delito contra la integridad moral y otro de administración desleal relacionados con el trato dispensado a la tía Isabel (tía de ella). La sentencia podría conocerse en cualquier momento y ahora 'Fiesta' muestra el contenido tras haber tenido acceso, en exclusiva, a las anotaciones de la Guardia Civil en sus informes sobre el caso.

Tanto Luis Lorenzo como Arantxa Palomino han negado categóricamente haber suministrado malos tratos a la tía Isabel, pero el caso es que se enfrentan a seis años de cárcel (lo pide la Fiscalía por presunto maltrato y administración desleal). Aunque hubo un giro final y se consideró al actor cooperador en lugar de autor (se limitaba a darle apoyo a su mujer, que era quien llevaba las cuentas. Estafa, detención ilegal, falsedad documental y maltrato eleva la posible pena de cárcel para ella en más de diez años.

¿Qué encontró la Guardia Civil en la casa de Luis Lorenzo y Arantxa Palomino?

La Guardia Civil llevó a cabo un registro de la vivienda en la que vivían el actor Luis Lorenzo y su mujer en aquel momento, Arantxa Palomino, y donde llevaron a vivir a la tía Isabel y allí se encontraron con algunas cosas que les llamó profundamente la atención. Por ello, dejaron constancia de todo ellos en sus informes y en sus anotaciones.

140.000 euros en efectivo (de los cuales, 127.000 euros estaban en el canapé ): estaban escondido en una bolsa y alegaron, en su momento, que no se fiaban de los bancos y por ello preferían guardarlo en casa. Sería dinero que el actor habría venido cobrando durante un tiempo, pero, al parecer, no estaría declarado.

(de los cuales, 127.000 euros estaban en el ): estaban escondido en una bolsa y alegaron, en su momento, que no se fiaban de los bancos y por ello preferían guardarlo en casa. Sería dinero que el actor habría venido cobrando durante un tiempo, pero, al parecer, no estaría declarado. Un bono social, un cheque de ayuda y una solicitud del Ingreso Mínimo Vital: llama la atención que es algo que no se necesita si se tiene tanto dinero.

llama la atención que es algo que no se necesita si se tiene tanto dinero. 13.000 euros en muebles.

Botes de magnesio.

Cabe señalar que tanto Luis Lorenzo como Arantxa Palomino fueron exonerados del posible delito homicidio por la muerte de la tía Isabel y que están a la espera de una sentencia de un posible delito de maltrato que se está haciendo esperar.

El demoledor atestado de la Guardia Civil

Hace unas semanas, 'Fiesta' destapó el demoledor atestado de la Guardia Civil en que describía cómo vivía la tía Isabel y cómo era su situación en la casa de Luis y Arantxa. Se basaron en las declaraciones que hicieron ante las autoridades los vecinos y la cuidadora de la mujer y llegaron a señalar desde un descontrol de medicamentos hasta una preocupante falta de higiene, pasando por escasez de utensilios para su cuidado y estancias sola en casa.