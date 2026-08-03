Celia Molina 03 AGO 2026 - 16:33h.

La mujer del líder de VOX anunció en sus redes sociales que sus tres hijos en común fueron hospitalizados "uno detrás de otro"

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El pasado domingo 2 de agosto, mientras Santiago Abascal daba un discurso junto al Palacio Autonómico de Ceuta, su esposa, la influencer Lidia Bedman, comunicó en sus redes sociales que sus hijos habían sido ingresados en el hospital al mismo tiempo.

La creadora de contenido y el líder de la formación verde tienen tres hijos en común: Jimena, de 12 años, Santiago, de 10 y Hernán, de tan solo dos años, cuyo segundo cumpleaños acababan de celebrar en familia. Todos ellos han sufrido una enfermedad que obligó a su madre ha llevarles al hospital, donde han permanecido ingresados en las últimas 24 horas:

"A veces, los planes no son como uno los imagina. Santi en Ceuta. Por aquí en tres días, tres niños hospitalizados, uno detrás de otro. Cansada sí, pero infinitamente agradecida de que todo vaya saliendo bien", escribió la creadora de contenido en uno de sus stories, que acompañó con una fotografía de las piernas y los brazos del pequeño sobre una cama Hernán, al que le habían puesto una vía. En la imagen, también se ve la mano de uno de sus hermanos.

"Ya les dieron el alta a Santi y a Hernán"

Este lunes día 3, ante le preocupación que ha generado el triple ingreso de los niños, Bedman ha actualizado su estado de salud, con muy buenas noticias: "Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño. Ya les dieron el alta a Santi y a Hernán", ha comunicado la influencer, con otra fotografía en la que camina de la mano con su hijo menor. Esto significa que la mayor, Jimena, continúa todavía en el hospital, sin que sepa nada más concreto sobre su pronóstico.

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Como dijo Bedman en su primer storie, Santiago Abascal se encontraba en Ceuta cuando sus hijos enfermaron. De hecho, previamente a la comunicación del mal estado de salud de los mismos, ella misma había compartido un vídeo de su marido allí en el que decía:

"Estoy en Ceuta junto a mis compañeros de VOX en la ciudad. Quiero mandar un abrazo que han estado sufriendo, que lo han pasado mal, que han visto desbordadas sus calles y que han visto aseados sus comercios y sus casas. Creo que estamos ante un ataque brutal a nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles. Un ataque que se ha saldado con casi un centenar de personas muertas y con miles de españoles atemorizados en su propio hogar", abordando así la crisis migratoria que comenzó en Ceuta el pasado 31 de julio.