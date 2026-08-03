Celia Molina 03 AGO 2026 - 12:38h.

La actriz, que interpreta a Circe en la nueva película de Cristopher Nolan, ha dado una extensa entrevista en 'The Sunday Times'

Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland protagonizan la ambiciosa adaptación de La Odisea de Christopher Nolan

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Los buenos cinéfilos recordaran la (inolvidable) cara de esta actriz que, en el año 2002, interpretó a una de las precogs 'Minority Report'. Ella era Ágatha, la más inteligente de los tres videntes que podían predecir quién iba a cometer un asesinato, pilar fundamental de la agencia del pre-crimen.

Ahora, tantos años después, esta intérprete británica ha vuelto a la primera línea de Hollywood de la mano de Cristopher Nolan y su ambiciosa interpretación de 'La Odisea', de Homero.

En la historia sobre el viaje de Ulises - a la vuelta de la batalla de Troya - en la que Homero transmite la idea de la muerte simbólica (el Ulises que se fue de Ítaca nunca será el mismo que el que regresó) Samantha da vida a la diosa Circe, una mágica ninfa que tiene el poder de convertir a las personas en cerdos, entre sus múltiples habilidades.

"Mi hermana murió en abril de este mismo año"

Para la actriz, ha sido todo un "honor" trabajar con Cristopher Nolan (y con el resto de los actores del reparto) pero, si bien se encuentra en un gran momento profesional, no se puede decir lo mismo de su estado de ánimo. En una entrevista publicada por 'The Sunday Times' este fin de semana, ella misma ha revelado que sigue lidiando con el trauma de haber perdido a su padre y a una de sus hermanas en menos de un año:

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"Por desgracia, perdí a mi hermana el 22 de abril de este año. Tenía 53 años. Y sigo lidiando con los forenses. Y con el trauma. Perdí a mi padre biológico hace 18 meses. Trauma. Así que el pasado siempre me acompaña, y no digo que no vaya a estar bien la semana que viene, pero cada día, al despertarme, rezo y digo: “Por favor, ayúdame", ha confesado.

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De pequeña, Morton también sufrió abusos sexuales

"Alguien me dijo que era resiliente cuando era más joven. Pero, a veces, no te queda más remedio que ser resiliente, porque si no lo eres, estás muerta", recuerda sobre su infancia. "Pasé de un sitio a otro, entre familias de acogida, albergues para personas sin hogar y durmiendo junto a los contenedores de basura detrás de la Co-op", ha añadido, pues ya había confesado en The Guardian que prefería vivir en la calle que en los pisos tutelados para menores de Inglaterra, en los que, a los 13 años, sufrió abusos sexuales.

Concretamente, Morton acusó a dos trabajadores asignados a su cuidado en la residencia de menores Red Tiles, en Nottingham, de haber abusado de ella, confirmado que este tipo de agresiones eran "comunes" en dichas instituciones, a las que ella llegó por el alcoholismo de su padre biológico, ahora fallecido.

Su traumático pasado ha sido su mayor inspiración para llevar a cabo una de las escenas más icónicas de La Odisea, un monólogo mordaz de Circe sobre los hombres que abusan de su poder, y que, según ella, surgió de su propia experiencia personal:

"No eran solo palabras. Las creo como Sam, no solo como Circe. Y cuando abrí la boca, era todas las mujeres. Hablaba en nombre de mi madre, que sufrió todo tipo de cosas a manos de los hombres. Y de mi hermana, mis amigas, mi abuela. Eran todas las injusticias y las formas en que se ha representado o tratado a las mujeres desde siempre", ha dicho Samantha también en la entrevista.