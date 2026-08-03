Celia Molina 03 AGO 2026 - 15:39h.

El bailarín ha eliminado de su cuenta el vídeo en el que arremete contra Rosalía por estar "riéndose de la danza clásica"

Rosalía pide perdón de nuevo en Argentina por el polémico vídeo que compartió tras la victoria del Mundial: "Tremenda cagada"

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Este fin de semana, mientras Rosalía cantaba delante del público argentino tras la polémica que se generó por la victoria de España en el Mundial, el bailarín Nacho Duato avivaba aún más la animadversión hacia ella en las redes sociales, publicando un vídeo en el que la criticaba duramente por usar zapatos de punta.

Como se sabe, la catalana, que lleva tatuada este tipo de calzado en su muslo, estudió ballet durante tres años, tomando clases de una bailarina profesional y de cara al lanzamiento de su LUX. Pero, para un experto como Duato, este entrenamiento es insuficiente como para que el ballet (y su atuendo habitual) forme parte de la perfomance de la gira de la catalana.

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Por ello, publicó un vídeo en el que lanzó duras críticas contra la artista, llegando a decir que "hace el ridículo" y que se ríe abiertamente de la disciplina:

"Quítate ese tutú de mierda que llevas"

"Mira, Rosalía, bájate de una vez de esas puntas. Quítate ese tutú de mierda que llevas, que ni es un tutú ni nada, parece una mesa camilla. Una bailarina tiene que estar seis o siete años, seis horas al día, trabajando las puntas. Tú te subes a unas puntas y haces el ridículo. Te mofas y te ríes de la danza clásica. Ya te estás riendo de la ópera, ya eres una operística, mañana vas a cantar Madama Butterfly. Bájate de esas puntas y no hagas más el ridículo", sentenciaba el bailarán en sus redes sociales.

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El vídeo se hizo viral de forma inmediata, más aún, cuando Rosalía todavía no había salido de su polémica con los aficionados de la selección de Argentina. Tras la victoria de España en el Mundial, la cantante compartió un vídeo de la influencer Mia Khalifa donde llamaba "perlas" a los jugadores albicelestes. Esto provocó un sin fin de críticas contra ella y la propia Rosalía tuvo que explicar que solo le había dado a compartir porque "sonaba su canción", sin ninguna mala intención.

Ya frente al público argentino (y casi al borde de las lágrimas), la catalana volvió a decir que su repost había sido "una cagada", recibiendo la ovación amistosa de todos los presentes. Podemos decir que así, ha terminado su aparente problema en el país latinoamericano pues, el hecho de que apenas se hayan devuelto las entradas de su gira - como habían pedido algunos usuarios - y la reacción de sus fans allí demuestran que no existe cancelación ninguna.

Por su parte, Nacho Duato ha borrado el vídeo de su cuenta de Instagram, sin dar más explicaciones ni rectificar sobre sus palabras.