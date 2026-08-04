La empresaria y creadora de contenido ha compartido un extenso mensaje en sus redes sociales acompañado por varias fotografías para sincerarse sobre la presión estética

Georgina Rodríguez muestra su apoyo a Cristiano Ronaldo tras perder ante España y su 'adiós' a los Mundiales: su gesto público

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Georgina Rodríguez ha decidido responder públicamente a la oleada de comentarios que ha recibido en los últimos días después de que se difundieran varias imágenes suyas disfrutando de una jornada en barco.

La modelo, empresaria e influencer ha compartido en sus redes sociales un extenso mensaje acompañado de una serie de fotografías en el que se ha sincerado sobre la presión estética, la maternidad y la importancia de la autoestima, lanzando además una defensa de su propio cuerpo.

La pareja de Cristiano Ronaldo comienza su publicación: "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo".

A partir de ahí, Georgina reivindica el papel que desempeña como "madre de seis hijos" y explica cuál es una de las principales enseñanzas que intenta transmitirles cada día. En especial, pone el foco en sus tres hijas, a las que quiere educar lejos de los estereotipos y de la dependencia de la aprobación ajena.

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"Soy madre de seis hijos maravillosos, tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles, junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre, es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", asevera.

Asimismo, la influencer ha reconodido que ha seguido de cerca las reacciones que han generado las imágenes publicadas y admite que ha leído tanto críticas como mensajes de apoyo. "Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden", narra.

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En su publicación también revela una conversación privada que mantuvo con Cristiano Ronaldo a raíz de la polémica, a quien le trasladó su preocupación por las críticas relacionadas con su aspecto físico, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de su actividad profesional está vinculada al mundo de la imagen.

"Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'. Y él me respondió: 'Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien. Y hablamos de muchas cosas más'", cuenta.

La creadora de contenido ha señalado que, tras aquella conversación, recordó cuáles son las prioridades. "A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa".

La empresaria también destaca que esta situación no es nueva para ella. De hecho, ha afirmado que cada verano vuelve a enfrentarse al mismo tipo de debate público sobre su apariencia física. "Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. Y entonces me pregunto… ¿dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?", se pregunta.

Es entonces cuando Rodríguez se sincera sobre su relación con su cuerpo y el deporte: "Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí. Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones".

Finalmente, Georgina concluye su mensaje con una reflexión sobre lo que considera el "verdadero éxito" en la vida: "Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir".