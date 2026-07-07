20 años y seis Campeonatos del Mundo después de su debut, el futbolista portugués se ha despedido entre lágrimas del torneo tras su derrota frente a España

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La eliminación de Portugal a manos de España en el Mundial ha puesto punto final a una de las trayectorias más brillantes de la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo, que afrontaba la competición con la ilusión de despedirse por todo lo alto del mayor escaparate del fútbol internacional, dice adiós a los Mundiales después de caer ante la selección española.

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En un momento tan delicado para el futbolista, Georgina Rodríguez ha querido mostrarle su apoyo con un gesto público sencillo, pero muy significativo.

La empresaria ha compartido en sus historias de Instagram una imagen de Cristiano acompañada únicamente por un corazón, un mensaje que no ha necesitado palabras para transmitir todo su cariño y respaldo.

La fotografía, que había sido publicada previamente por Nike, muestra al delantero junto al siguiente mensaje: "Su leyenda perdura". Georgina decidió republicarla desde su perfil, añadiendo el emoji del corazón como muestra de apoyo incondicional hacia su pareja en uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva.

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No es la primera vez que Georgina utiliza sus redes sociales para respaldar al futbolista. A lo largo de los años, ha demostrado estar a su lado tanto en los grandes éxitos como en las derrotas más dolorosas, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos fuera de los terrenos de juego.

Una despedida histórica de los Mundiales

La derrota frente a España supone mucho más que una eliminación para Cristiano Ronaldo. También marca el final de su recorrido en los Campeonatos del Mundo, poniendo el broche a una etapa que ha formado parte de la historia del fútbol durante más de dos décadas.

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El delantero portugués llegó a esta edición del Mundial consciente de que probablemente sería la última oportunidad de luchar por el único gran título que siempre se le resistió con su selección.

A pesar del desenlace, su legado permanece intacto. 20 años y seis Campeonatos del Mundo después de su debut, Cristiano se despide del torneo más prestigioso del fútbol siendo uno de los jugadores más determinantes e influyentes de la historia, con una trayectoria que ha inspirado a varias generaciones de aficionados y futbolistas.

Georgina, desde casa

Mientras Cristiano defendía los colores de Portugal sobre el césped, Georgina siguió el encuentro desde casa acompañada por sus hijos. Así lo mostró la propia influencer en sus redes sociales, donde compartió varios momentos del ambiente familiar con el que vivieron el decisivo enfrentamiento.

Las imágenes reflejaban cómo toda la familia permanecía pendiente de la televisión siguiendo cada jugada del partido, apoyando a Cristiano desde la distancia en una cita tan especial como emotiva. Una escena que demostró que, aunque no pudieron estar presentes en el estadio, el futbolista contó con el aliento constante de los suyos durante los más de 90 minutos.

Tras el pitido final y la eliminación de Portugal, Georgina volvió a utilizar Instagram para enviar ese discreto pero sentido mensaje de apoyo que no tardó en llamar la atención de sus millones de seguidores.