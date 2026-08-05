El exconcursante de 'GH VIP' sigue centrado en su carrera musical y acaba de estrenar una versión de una canción de su madre, Sara Montiel

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Desde que Zeus Montiel, exconcursante de 'GHVIP', salió del programa ha continuado construyendo su propio camino lejos del ruido mediático. Aunque su paso por el reality le permitió darse a conocer ante un público mucho más amplio, su verdadera prioridad siempre ha sido la música. Con paciencia, constancia y mucho trabajo, el hijo de Sara Montiel sigue luchando por hacerse un hueco en la industria musical, un objetivo que persigue sin dejar de mirar con admiración el legado artístico que dejó su madre.

En los últimos años, el cantante ha compaginado nuevos proyectos en España con oportunidades internacionales, demostrando que su carrera continúa avanzando paso a paso. Al mismo tiempo, ha mantenido vivo el recuerdo de Sara Montiel a través de diferentes homenajes musicales, convirtiendo su figura en una fuente constante de inspiración. Su deseo es seguir creciendo como artista sin vivir únicamente de un apellido que forma parte de la historia del espectáculo español.

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Pero la vida actual de Zeus Montiel también está marcada por un plano mucho más personal. Instalado en Madrid, lleva una rutina disciplinada centrada en el deporte, el cuidado de su alimentación y el trabajo diario.

La música: su gran proyecto de vida

Si hay algo que define la vida actual de Zeus Montiel es su absoluta dedicación a la música. Desde hace años trabaja para consolidar una carrera artística propia. Lejos de intentar vivir únicamente del recuerdo de su madre, Zeus ha apostado por desarrollar un estilo propio, participando en nuevos proyectos musicales tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Poco a poco ha ido sumando experiencias que demuestran que su carrera continúa avanzando.

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Uno de los hitos más importantes de esta nueva etapa ha sido poner voz a la banda sonora de “Hollywood Hells”, una producción cinematográfica estadounidense protagonizada por Brian Austin Green y la actriz Fernanda Romero. Un proyecto que le permitió dar un nuevo salto internacional.

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Uno de sus lanzamientos más emotivos llegaba recientemente con una nueva versión de 'Atrévete otra vez', la canción que Sara Montiel grabó durante la década de los ochenta. En esta ocasión compartió interpretación con la cantante mexicana Mariana Ochoa, pero el elemento más sorprendente del videoclip fue la recreación digital de la propia Sara Montiel mediante Inteligencia Artificial.

Para Zeus, aquel trabajo tuvo un enorme componente emocional. Ver nuevamente a su madre compartiendo escena, aunque fuera gracias a la tecnología, supuso un momento especialmente conmovedor.

Mientras tanto, continúa componiendo, grabando nuevas canciones y buscando oportunidades que le permitan crecer profesionalmente. "Quiero seguir haciendo proyectos aquí en España, buscar temas nuevos y también me encantaría regresar a México, donde tuve mucho éxito. Soy un alma libre que se embarca en muchos proyectos y espero que me lleguen muchas oportunidades", confesaba recientemente durante la presentación del documental dedicado a su madre.

Una relación distante con su hermana

Más allá de la música, uno de los asuntos sobre los que Zeus ha hablado con mayor sinceridad en los últimos tiempos ha sido la relación que mantiene con su hermana, Thais Tous. Lejos de la imagen de unión familiar que muchas veces se presupone, ambos reconocen llevar vidas completamente independientes y mantener un contacto muy escaso.

El propio cantante explicaba hace unos meses que no existe una relación cotidiana entre ellos. Cada uno ha seguido un camino muy distinto y, aunque el respeto permanece, la comunicación es prácticamente inexistente. Según ha contado, no mantienen llamadas frecuentes ni comparten el día a día como sucede en muchas familias. Una realidad que él mismo afronta con naturalidad, consciente de que las experiencias vividas durante su infancia y juventud han condicionado la manera en que ambos entienden hoy las relaciones familiares.

Instalado en Madrid, soltero y con una rutina marcada por la disciplina

Lejos de la imagen nocturna que muchas veces acompaña al mundo de la música, el cantante ha construido una rutina diaria mucho más organizada de lo que muchos podrían imaginar. Instalado en Madrid desde hace tiempo, el cantante asegura que ha cambiado completamente sus hábitos y que hoy la disciplina ocupa un lugar fundamental en su vida.

Las jornadas comienzan muy temprano. Habitualmente se levanta alrededor de las seis de la mañana para aprovechar al máximo el día, organizar reuniones, dedicar tiempo a la composición musical y cumplir con todos los compromisos profesionales que surgen alrededor de su carrera.

El ejercicio físico también forma parte de su rutina. Acude con frecuencia al gimnasio y presta especial atención a su alimentación, consciente de que mantenerse en forma es una herramienta más para afrontar el exigente ritmo de trabajo que implica dedicarse al mundo artístico.

Este estilo de vida refleja un momento de estabilidad personal en el que ha decidido priorizar su bienestar y su crecimiento profesional por encima de cualquier otra cuestión y tampoco tiene suerte a la hora de encontrar la mujer que le dé el amor que él quiere.

En el plano sentimental, Zeus también atraviesa una etapa de tranquilidad. Tras la relación que mantuvo con Susana Bianca durante su participación en “GHVIP”, actualmente no se le conoce pareja y él mismo ha reconocido que prefiere mantenerse soltero.