Lorena Romera 06 AGO 2026 - 15:08h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' ha generado una gran polémica por gastarse 1.000 euros en dos perfumes

El dinero que Noemí Salazar ha ganado con la tradición de la tarta: la opinión de los invitados

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Noemí Salazar ha estallado tras la oleada de críticas que ha recibido al confesar el dineral que se ha gastado junto a su marido en su último capricho. En concreto, la influencer y su pareja, Antón, invirtieron más de 1.000 euros en dos perfumes de alta gama con motivo del bautizo de su hijo Antoñito, una ocasión de lo más especial para sus padres. El vídeo de la que fuera protagonista de 'Los Gipsy Kings' ha terminado desatando un polémico debate en redes al que ha tenido que hacer frente de forma tajante.

"Nos gastamos más de 1.000 € en dos perfumes para el bautizo de Antoñito y todavía me acuerdo del disgusto que me llevé cuando Antón me dijo lo que habían costado", ha escrito la que fuera concursante de 'GH VIP' junto al vídeo publicado en sus redes. Un comentario en clave de humor que no evitaba que se generase el aluvión de críticas que le han llegado por esta ostentosa compra.

Y es que, lo que pretendía ser una simple recomendación de los que son unas las fragancias favoritas del marido de la influencer, un sinfín de comentarios negativos acusándolos de presumir y derrochar dinero en plena época de dificultades económicas.

Cansada de este tipo de juicios, la creadora de contenido ha estallado contra sus detractores aclarando que cada uno es libre de invertir su dinero en lo que le haga feliz: "Trabajamos mucho para darnos nuestros caprichos, nadie nos ha regalado nada y si a nosotros nos hace ilusión oler así en un día tan importante, lo pagamos de nuestro bolsillo". Y es que han sido muchos los usuarios que le han reprochado este último vídeo, comentando que es "inapropiado alardear de semejante suma de dinero en el contexto económico actual". Muy tajante y visiblemente indignada, la influencer no ha podido evitar defenderse. A ella y a su marido:

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"Antón es un loco de los perfumes. Él no tiene ningún vicio, no sale a ningún lado, es un chico muy sano... ¿Si le gustan los perfumes, qué problema hay? (...) A mí no me tenéis que decir 'qué pena cómo está España y yo no tengo para comer y tú te lo gastas'. Eso ir al Gobierno de España y se lo decís a ellos, porque a mí bastante me fríen a impuestos", se ha quejado.

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"Mi familia viene de trabajos duros y para mí mi trabajo es un regalo, pero eso no quita que me quite muchísimo tiempo de mi vida, Ya sabéis que estoy con un estrés y una ansiedad... que no desconecto nunca del teléfono. Entonces, también es un trabajo, no hay que quitarle valor. ¿Podré gastarme mi dinero en lo que me de la gana? Encima, fue en contra de mi voluntad. Yo no me hubiese gastado ese dineral en un perfume", ha continuado explicando.

Para concluir su alegato, Noemí Salazar ha recalcado que la amplia mayoría de sus seguidores comprenden su trabajo y que las críticas proceden de una minoría. "Ojalá la situación en España se solucionara por no comprarme un perfume, ojalá fuese tan fácil acabar con la pobreza o con el hambre, pero por desgracia no es así", se ha lamentado.