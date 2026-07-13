Lidia González 13 JUL 2026 - 18:39h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ lleva a cabo una costumbre para que sus invitados le “echen una mano” a su hijo Antoñito

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Noemí Salazar ha dejado sin palabras a algunos de los invitados al bautizo de Antoñito al llevar a cabo una costumbre un tanto sorprendente. Después de tomar una drástica medida de seguridad para que no se cuele nadie a la celebración, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela el dineral que ha ganado con la tradición de la tarta. Además, los invitados opinan al respecto frente a las cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha ocurrido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Durante los preparativos, la creadora de contenido ya avisaba sobre el tema de hacer una pequeña aportación monetaria en la celebración. “Quien quiera echarle una mano a mi niño, que la eche y quien no, pues nada”, anunciaba la influencer. Bajo el lema “quien quiera tarta, que eche un billete”, los invitados han ido pasando a dejar el dinero y, finalmente, la familia de la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ hace un recuento para desvelar cuánto han recaudado.

El tenso momento de Noemí Salazar durante el bautizo de Antoñito

A pesar de tener todo pensado al más mínimo detalle, la creadora de contenido no se esperaba tener que gestionar algunos inconvenientes. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ protagoniza un tenso momento durante el bautizo de Antoñito y llega a su límite. La influencer ha contado todos los detalles sobre lo que ha sucedido y desvela el motivo por el que, para ella, no está siendo la ceremonia perfecta con la que había soñado. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha sucedido, en el programa completo, en Mediaset Infintiy!