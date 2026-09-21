Lorena Romera 21 SEP 2026 - 11:59h.

La ex de Bertín Osborne cuenta en qué situación se produjo la llamada al 112 y por qué hubo intervención policial

Gabriela Guillén desmiente cualquier tipo de relación íntima con Bertín Osborne

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Gabriela Guillén ha roto su silencio esta misma mañana ante los micrófonos de los medios de comunicación para aclarar el incidente que ha tenido lugar en su domicilio. Tras el revuelo generado por la presencia de una patrulla policial y una ambulancia que terminaron derivándola al hospital, la que fuera concursante de 'Supervivientes', que se dio a conocer por su relación con Bertín Osborne -con quien es madre de una criatura de un año y ocho meses- ha revelado los motivos de la alerta y el tratamiento que le han pautado los facultativos.

Todavía cansada, pero mostrándose contundente, la fisioterapeuta ha lanzado una petición a la prensa: "Necesito estar tranquila para recuperarme y. por favor, de verdad que os pido... sé que hacéis vuestro trabajo y siempre os atiendo cuando puedo, pero esto no tiene más importancia. Es lo que me ha dicho el médico con la serie de medicaciones que me ha mandado".

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La verdad sobre la llamada al 112 y la intervención policial

Para frenar las especulaciones sobre la gravedad del cuadro, la también modelo y empresaria ha querido detallar cómo se desencadenaron los hechos en el interior de su vivienda, atribuyendo la asistencia los sanitarios a un susto doméstico que alertó a su entorno más cercano: "De verdad, estoy bien. Ha sido un susto para mí y para mi madre, que estaba conmigo y se ha asustado mucho. Entonces han llamado al 112. Creo que es protocolar que venga la policía y luego venga el SAMUR a revisar que esté bien. Y ha sido nada más eso".

Asimismo, la paraguaya ha reconocido que este tipo situaciones de salud responden a una condición que padece desde hace tiempo: "Es algo habitual en personas que tienen la enfermedad que tengo. Es protocolar que hay que hacer un chequeo y ya está". Unas declaraciones en las que la ex de Bertín Osborne no ha ocultado el frenético ritmo que lleva en su día a día: "Todo el mundo lo sabe: necesito trabajar, estoy en un estrés constante. Hay muchas cosas, como cualquier otra persona, pero lo mío no es nada importante como para estar aquí preocupando a la gente".

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Desmiente la carta certificada y evita hablar de su exsocia

Una intervención en la que Gabriela se ha mostrado tajante al ser preguntada por los rumores que apuntaban a que este traslado a urgencias se desencadenase tras recibir una notificación o carta certificada vinculada a su entorno profesional: "Yo no sé de dónde sacáis eso. Tengo mucha correspondencia todos los días, cartas... pero no sé de dónde sacáis eso. No os inventéis cosas".

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Igualmente fría se ha mostrado al ser interrogada por los supuestos desacuerdos con su exsocia: "¿Quién es Maribel? Yo no sé quién es Maribel. Mi hijo no tiene madrina", ha respondido, desmarcándose por completo de cualquier vínculo con ella. Finalmente, al ser preguntada sobre si Bertín Osborne se ha puesto en contacto con ella para interesarse por su estado tras su traslado al hospital, la que fuera concursante de 'Supervivientes' dado por concluida la conversación: "No me sigáis porque no os voy a contestar más. Gracias".