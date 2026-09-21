Tal y como explica Bongianino a este medio, el último adiós tuvo lugar en Valderrubio, donde familiares, amigos y vecinos acompañaron a Amargo

Rafael Amargo, roto de dolor en el tanatorio de su padre tras anunciar su muerte: "Te mataron esos criminales, lo sé, con golpes bajos"

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Rafael Amargo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida por la muerte de su padre, Florentino García Martín, tras un periodo delicado de salud. El bailaor despidió este pasado domingo en Valderrubio, Granada, a uno de sus grandes pilares personales y profesionales, un hombre con el que mantenía una relación de lo más estrecha y que permaneció a su lado durante los años más complicados de su vida.

Fue el propio artista quien confirmó la noticia con una extensa despedida publicada en sus redes sociales, donde recordó los cinco últimos años de mensajes diarios de su padre, con sus habituales "buenos días, hijo" y buenas noches, hijo", además de la complicidad que ambos mantuvieron hasta el final.

Ahora, cuando apenas han pasado unas horas desde el entierro, desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con Luciana Bongianino, mujer del artista, quien ha roto su silencio sobre lo ocurrido y ha narrado cómo se encuentra el coreógrafo y su familia al respecto.

La situación de Rafael Amargo y los detalles del entierro

"Rafa está muy, muy afectado y cabreado", nos explica. De acuerdo a su versión, se enteró tras bailar en un acto en Benicasim. "Veníamos de Benicasim donde bailó el sábado, y se enteró allí, de noche. Después viajamos a Granada. Bailó con su padre de cuerpo presente", desvela.

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Y es que Florentino no fue solo su padre, sino mucho más: "Era su padre, su amigo, su compañero de profesión, su cómplice".

Tal y como explica Bongianino, el último adiós tuvo lugar en Valderrubio, donde familiares, amigos y vecinos acompañaron a la familia. El velatorio se celebró en el Tanatorio de Valderrubio y después tuvo lugar la misa y el entierro en la localidad granadina.

"El entierro fue digno de ver, todo el pueblo de Valderrubio estuvo con palmas y vítores .Fue y será un referente, y es que él fomentó lo que ahora son las casas museo de Federico García Lorca, fue presidente del equipo de fútbol del pueblo, dueño de las tiendas más grandes del pueblo... Resolvía siempre con amor y con cariño. Y ahora ya lo hemos enterrado con toda la pena del mundo", destaca.

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Durante el entierro, además, Rafael estuvo acompañado por su madre, Antonia, su hermano Miguel Ángel, otros familiares, Luciana y su hijo León. Uno de los momentos más emotivos de la despedida se produjo cuando el bailaor recitó un poema en memoria de su padre.

También se recordó una de las grandes pasiones musicales de Florentino: durante el entierro sonó 'Vino amargo', de Rafael Farina, por deseo de sus hijos.

El "sufrimiento" de Florentino por los problemas judiciales de Rafael Amargo

Asimismo, la mujer del bailaor asegura que Florentino sufrió "un tormento" durante los años en los que su hijo estuvo inmerso en su proceso judicial. "Desde todo el proceso Florentino viene sufriendo mucho. Estos tipos también lo siguieron, acorralaron, amenazaron, o sea, sufrió un tormento el pobre hombre".

La familia considera clave que Florentino pudiera conocer la resolución judicial que terminó con la absolución de Rafael Amargon en 2024. El bailaor, que permaneció en prisión durante cinco meses, fue absuelto de los delitos de tráfico de drogas por los que fue juzgado, un desenlace que su entorno ha recordado ahora como un alivio para su padre.

"Menos mal eso sí, que su padre se fue más tranquilo al ver que su hijo llevaba razón, que es inocente y víctima de un delirio provocado", nos asegura.

En este punto, Luciana relaciona el deterioro emocional de Florentino con el sufrimiento que, según ella, experimentó al contemplar las dificultades de su hijo. "No se nos olvide todo lo que viene Rafa sufriendo, pues su padre ha sufrido más porque nadie lo ha defendido", indica. Y pronuncia una de las frases más contundentes de sus declaraciones: "No entendió nunca por qué le habían hecho tanto daño a su hijo. Florentino se ha ido tras tanto daño y ver cómo destrozan a un hijo".