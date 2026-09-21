El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' mantiene una relación con una joven que es "la definitiva"

El asturiano sigue centrado en la construcción de su casa en plena naturaleza

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Logan Sampedro, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', siempre ha sido un concursante diferente. La televisión le dio la popularidad, pero nunca pareció especialmente interesado en convertirla en el centro de su vida. Después de darse a conocer en 'Supervivientes 2018', edición en la que llegó hasta la final y terminó en segunda posición, el asturiano optó por alejarse progresivamente de los focos. Seis años después regresó a Honduras, donde volvió a demostrar que la aventura, el esfuerzo físico y la vida en la naturaleza encajaban especialmente bien con él.

La segunda experiencia del asturiano en los Cayos Cochinos terminó muy cerca de la final. Ya que el último expulsado antes de que se decidieran los cuatro finalistas de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Después regresó a España y, lejos de aprovechar el impulso televisivo para encadenar programas y apariciones, volvió a elegir la discreción.

En sus redes sociales muestras pequeñas pinceladas de una vida que parece hecha a su medida, deporte, naturaleza, mar, animales, viajes y un proyecto especialmente personal, la construcción de una cabaña con sus propias manos.

Durante 'Supervivientes All Stars' apenas habló de la mujer que le esperaba fuera, pero tras regresar a España se mostró por primera vez públicamente junto a ella y aseguró estar convencido de haber encontrado a su pareja definitiva. Una vida mucho más tranquila que la que podría esperarse de uno de los concursantes más recordados de ‘Supervivientes’, pero completamente coherente con la personalidad aventurera que Logan ha mostrado desde que lo conocimos.

Logan Sampedro, alejado de la tele y centrado en sus redes

Logan Sampedro volvió a hacer lo que ya había hecho tras su primera experiencia en Honduras, tomar distancia de la televisión. Sus redes sociales se han convertido en la mejor ventana para descubrir cómo es actualmente su día a día. Lejos de construir unas redes basadas únicamente en posados, eventos o colaboraciones, el asturiano ha hecho de su estilo de vida el verdadero protagonista de sus publicaciones.

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La naturaleza aparece constantemente. También el deporte, el mar, sus animales, los viajes y los avances de los diferentes proyectos en los que se embarca. Yoga, escalada y diferentes entrenamientos han aparecido entre sus planes, aunque su relación con el ejercicio va mucho más allá de una cuestión estética. El deporte ha formado parte de su vida desde mucho antes de hacerse conocido y continúa ocupando un lugar importante ahora que la televisión ha quedado en segundo plano.

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Su pasión por la naturaleza

Si hay un proyecto que resume perfectamente la personalidad de Logan Sampedro es su casa. El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' lleva tiempo mostrando el proceso de construcción de una cabaña de madera rodeada de naturaleza. Y cuando hablamos de construirla no se trata únicamente de elegir materiales o supervisar una obra, el supervivientes se ha implicado personalmente en buena parte del trabajo.

Paredes, techo, interiores, ventanas… Sus redes han ido mostrando poco a poco cómo avanza un proyecto levantado literalmente con sus propias manos. La idea encaja con una forma de vida que comenzó a adquirir todavía más importancia después de un grave accidente que sufrió años atrás en Ibiza. Un dron impactó contra su rostro y estuvo cerca de provocarle graves daños en la visión. Aquella experiencia marcó un punto de inflexión y Logan buscó refugio en sus raíces, el campo y la tranquilidad.

La construcción de su propio hogar se ha convertido ahora en una prolongación de esa filosofía. No parece perseguir una casa perfecta en términos convencionales. El atractivo está precisamente en el proceso, hacerla poco a poco, aprender, equivocarse, avanzar y conseguir que cada rincón tenga algo de él.

Su discreta relación sentimental

Su vida sentimental fue uno de los temas que despertó mayor curiosidad durante 'Supervivientes All Stars', especialmente por su reencuentro con Sofía Suescun. Los dos habían compartido una conexión muy comentada durante ‘Supervivientes 2018’ y volver a verlos juntos en Honduras seis años después hizo inevitable que surgieran preguntas sobre su relación. Sin embargo, Logan dejó claro al terminar el concurso que aquella historia pertenecía al pasado y que en España había alguien mucho más importante para él.

Durante su estancia en Honduras fue extraordinariamente discreto. No quiso exponer a la mujer con la que estaba iniciando una relación y apenas ofreció detalles sobre ella. Su actitud cambió parcialmente cuando regresó a España. Su pareja acudió a recibirlo al plató y ambos protagonizaron un romántico beso frente a las cámaras.

Ha llegado incluso a definirla como “la definitiva”, toda una declaración viniendo de alguien que siempre se ha mostrado especialmente reservado cuando se trata de su intimidad. Su vida sentimental existe en sus redes, pero nunca ocupa el centro de ellas. Algunas imágenes permiten comprobar que comparte viajes y planes con su pareja, pero sin transformar su relación en contenido permanente.