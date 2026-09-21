La hija de Isabel Pantoja se ha dado el 'sí, quiero' hasta en tres ocasiones

Isa Pantoja comparte una foto de sus dos hijos y explica cómo lleva la ausencia de Asraf Beno

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La vida sentimental de la de Isa Pantoja es, sin duda, es una de esas que han dado mucho de qué hablar. Tres bodas, tres hombres, tres formas completamente distintas de decir 'sí, quiero' y una protagonista que, cada vez, ha vivido su historia de amor con la misma intensidad: Alejandro Albalá, Alberto Isla y Asraf Beno.

De una boda íntima en una playa mexicana a un enlace televisado en pleno reality de supervivencia, pasando por una ceremonia de cuento en una hacienda sevillana, el recorrido matrimonial de Isa Pantoja es tan variado como su propia trayectoria vital. Tres compromisos, tres escenarios y tres historias que reflejan, cada una a su manera, la evolución de una mujer que ha aprendido a vivir su vida sentimental sin esconderse, pese al foco mediático que siempre la ha acompañado por ser hija de Isabel Pantoja.

Sigue leyendo porque repasamos, boda a boda, cómo fueron estos tres enlaces que marcaron distintas etapas en la vida de Isa Pantoja, con todos los detalles que convirtieron cada ceremonia en noticia. ¡Así fueron las tres bodas de Isa Pantoja!

La boda "mexicana" con Alejandro Albalá: amor, secreto y polémica

La primera vez que Isa Pantoja, excolaboradora de Telecinco pasó por el altar fue de una manera tan romántica como inesperada. Corría el mes de junio de 2016 cuando la hija de Isabel Pantoja viajó junto a Alejandro Albalá hasta Cancún para poner fin, al menos momentáneamente, a una relación llena de rupturas y reconciliaciones que había arrancado dos años antes.

Lejos de los focos y sin la presencia de familiares ni amigos, la pareja decidió sellar su amor con un matrimonio civil celebrado en una playa, descalzos ambos y rodeados únicamente del paisaje caribeño.

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No hubo ningún familiar presente; los únicos asistentes fueron un oficiante y cuatro testigos que eran clientes del hotel donde se hospedaban. Ambos vistieron de color blanco impoluto y fueron completamente descalzos sobre la arena. La influencer llevó un vestido veraniego, sencillo e informal, acompañado por un ramo de flores blancas, mientras que él, lució una camisa holgada de estilo caribeño con un capullo blanco de adorno y un pantalón remangado

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Lo que en un primer momento fue un secreto guardado con mimo terminó convirtiéndose en portada cuando, meses después, tras la ruptura de la pareja, una revista del corazón sacó a la luz las imágenes de aquel enlace. Lo curioso de este primer matrimonio es que, pese a no haberse inscrito nunca en el Registro Civil español, sí tuvo consecuencias legales reales, ya que la pareja se casó bajo un régimen que en México equivale a nuestros gananciales.

El enlace más televisado: la boda con Alberto Isla en 'Supervivientes'

La segunda boda de Isa Pantoja, se celebró ante millones de espectadores. Fue durante su participación en 'Supervivientes' cuando Isa y Alberto Isla, padre de su primer hijo, decidieron dar un paso más en su relación y casarse siguiendo el rito garífuna, una tradición propia de la cultura hondureña.

Aunque esta unión carecía por completo de validez legal en España, lo cierto es que la pareja vivió la ceremonia con una emoción que traspasó la pantalla. Junto al mar, con música ambiental, intercambio de alianzas con forma de caracola y hasta tarta nupcial improvisada, Alberto e Isa se dedicaron palabras cargadas de sentimiento ante el resto de concursantes, que actuaron como testigos de excepción de aquel momento tan particular.

El novio vistió de blanco para la ocasión, mientras que Isa optó por un vestido de aire playero, con una diadema de flores que completaba un look totalmente acorde al entorno tropical en el que se encontraban.

La boda de cuento con Asraf Beno

La tercera y, hasta la fecha, boda más mediática de Isa Pantoja llegó de la mano de Asraf Beno, con quien se casó el 13 de octubre de 2023 en un enclave de inspiración árabe, la Hacienda de Al-Baraka, en Alcalá de Guadaíra, muy cerca de Sevilla. A diferencia de sus dos enlaces anteriores, esta boda sí contó con reconocimiento legal completo, ya que la pareja había formalizado su unión civil unos días antes en un juzgado de Fuenlabrada.

La celebración reunió a unos 200 invitados, entre familiares, amigos y numerosos rostros conocidos del panorama televisivo, en una fiesta que combinó a la perfección las raíces culturales de ambos novios. La decoración, inspirada en la estética de "Las mil y una noches", envolvió a los asistentes en un ambiente de cuento oriental, mientras que la música fue igualmente un reflejo de esa fusión cultural, alternando ritmos actuales con sonidos árabes que animaron la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

Isa Pantoja lució un vestido de novia exclusivo firmado por un reconocido diseñador español, mientras que Asraf apostó por un esmoquin de corte clásico y elegante. Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la entrada de la novia al altar, acompañada no por un familiar, sino por un conocido presentador televisivo que ejerció como padrino, en sustitución de las figuras paternas o maternas que, por diferentes motivos, no estuvieron presentes en un día tan especial.