Lorena Romera 18 SEP 2026 - 09:31h.

La exparticipante de 'LIDLT' reconoce que "lleva días llorando de la culpabilidad" tras recibir duros comentarios por volver al trabajo

Claudia Martínez, tras dar a luz: "Ahora que soy mamá, ¿debería vestir más recatada?"

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Claudia Martínez ha recibido una oleada de críticas tras acudir a un evento a pocos días de dar a luz a su hija Valentina. La rápida reincorporación a sus compromisos laborales, su decisión respecto a la lactancia materna y el anuncio de una importante decisión profesional que afrontará en los próximos días han desatado una ola de juicios en sus redes sociales. Ante los duros ataques recibidos, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' no ha dudado en pronunciarse para defender su maternidad y visibilizar la culpabilidad con la que convive.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartido capturas de pantalla de los comentarios que ha recibido de algunos seguidores. Ante un comentario que cuestionaba la "suerte de llevar esa ropa interior tan divina" durante el posparto, la catalana aclaró la realidad tras las cámaras:

"Yo también sigo sangrando, no demasiado pero lo hago. Igual que he venido al evento con pezoneras y me las he quitado justo antes del photocall porque a veces chorreo leche... Pero en ciertas ocasiones también me gusta arreglarme y verme guapa dentro de lo que cabe".

Respecto a quienes la criticaron por mostrar su figura tras el parto alegando que "no es la realidad", la creadora de contenido ha defendido su propia experiencia: "También he leído algún comentario diciendo que no debería enseñar mi cuerpo durante este proceso porque 'no es la realidad'. Y me parece bastante injusto, porque sí es mi realidad".

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Después, otro usuario relacionó su asistencia al evento con la alimentación de su bebé: "Ya sabemos por qué no quieres dar lactancia materna... No entiendo nada, no tiene ni un mes tu bebé y ya te vas". Ante esto, Claudia respondió desvelando el doloroso proceso anímico que está pasando:

"Para empezar siempre he dicho que le quería dar mixta y para seguir, si estoy reduciendo la lactancia materna es por el dolor insoportable que me produce. Llevo días llorando por la culpabilidad que siento y por lo triste que me pone no volver a sentir nunca más eso entre ella y yo. Así que lo último que necesito es madres coraje juzgándome y haciéndome sentir peor porque cada sabe su realidad".

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La decisión de Claudia Martínez

Además, aprovechó para avisar de forma irónica sobre una decisión que ya ha tomado de cara a los próximos días debido a un proyecto profesional: "Y por cierto, la semana que viene probablemente me vaya una noche a otro país por una oportunidad laboral que no sucede muchas veces en la vida. Podéis empezar a criticarme".

Tras el evento, la pareja de Mario González grabó varios stories reflexionando sobre el peso de las críticas en las madres primerizas: "Estoy en casa desde hace bastante rato. No me he ido del evento por haber leído nada. Me he ido antes porque me apetecía estar con mi hija, con mi novio y con mi perro. Si no me hubiera ido antes, tampoco pasaría nada. No sería peor madre y sé que no tendría que entrar en este tipo de cosas, pero es que llega un punto en que se me hincha...".

"Alguna lágrima me ha caído porque es que llega un punto de verdad en el que... Si ya es difícil para una misma el no juzgarse, el no sentirse culpable, que yo pues digo mucho eso de 'no os sintáis culpables', porque soy la primera que me siento así... Lo he dicho, que yo me siento muy culpable por el tema de la lactancia materna", ha reconocido sin tapujos.

Unos post en los que también ha reivindicado la la importancia de la corresponsabilidad con su pareja, Mario González: "Valentina tiene un padre, un padrazo. Entonces, si yo me tengo que ir, o me quiero ir, no pasa absolutamente nada. Igual que él se va a entrenar y no pasa absolutamente nada. Pero claro, como lo hago yo, que soy la madre, está fatal, está súper mal porque soy súper malamadre. Pues no, creo que es muy necesario".