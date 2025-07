Te mostramos el momento en el que Tom Brusse no pudo resistir la tentación y besó por primera vez Sandra Pica

Melyssa no daba crédito: la confesión de una tentadora sobre Tom Brusse en pleno arranque del reality que provocaba sus lágrimas

Melyssa acababa de abandonar Villa Montaña para encontrarse de frente con Tom Brusse y echarle en cara todo lo que había hecho en el poco tiempo que llevaban en 'La isla de las tentaciones'. Lejos de conseguir el efecto que buscaba, este enfrentamiento causó que su pareja se replantease seriamente su relación con ella por sus inseguridades, según apuntaba.

Por lo que, cuando todo el mundo se fue a dormir en la villa, Tom Brusse y Sandra Pica decidieron pasar un momento a solas en el sofá del porche. "¿Qué te pasa conmigo? ¿por qué estás siempre conmigo?", le preguntaba a la soltera. Una pregunta que causaba risa en la soltera. Y es que, en su relación con Melyssa, le hacía falta "mucho cariño", se sinceraba en el confesionario.

Por eso, cuando estaba cerca de Sandra pensaba en muchas cosas "como por ejemplo en darte un beso". El marroquí se acercaba a su boca y ambos se daban un romántico beso que marcaría toda su experiencia tanto dentro, como fuera del reality. "Me gustó, no me lo esperaba, me apetecía y súper contenta", confesaba Sandra Pica.

Su conexión crecía por momentos

En la siguiente fiesta, ambos no podían despegarse el uno del otro. Tom Brusse abrazaba a la soltera mientras alagaba lo guapa que estaba. "Hay una conexión más fuerte ahora. Le tengo cariño pero es muy pronto para sentir algo más fuerte", apuntaba en su momento a solas con la cámara.

Ambos se metían al jacuzzi buscando una mayor intimidad, pero el miedo no abandonaba a Sandra Pica. Y es que, como afirmaba en el confesionario, la joven no dejaba de pensar en que él continuaba teniendo pareja y en cualquier hoguera podía ver algo que le hiciese recular. Sin embargo, Tom Brusse no parecía que fuera a tomar este camino pues éste le decía: "Sandra eres un problema, pero un buen problema. Un problema que me ha abierto los ojos". Al final, la soltera solo estaba dejándose llevar "al 100%", confesaba.

Esa misma noche dormían juntos en la habitación y, al despertarse, Tom Brusse se daba cuenta de lo cariñosa que era la soltera por las mañanas: "Melyssa no lo hacía, nunca por la mañana me dio cariño". El marroquí se estaba dando cuenta de que estaba empezando a tener sentimientos por Sandra: "Es la primera vez que me pasa esto: querer a alguien y estar a gusto con otra persona".