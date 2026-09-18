Lorena Romera 18 SEP 2026 - 12:08h.

La sobrina de Isabel Pantoja reconoce que "llora todos los días" desde que se marchó de Canarias

Anabel Pantoja, desde su nueva casa en Sevilla, habla de su cambio de vida: "Me da mucho miedo y respeto"

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Anabel Pantoja se encuentra inmersa en una etapa de cambios. Tras tomar la decisión de dejar Canarias para instalarse de nuevo en Sevilla con la intención de acortar la distancia con su pareja, David Rodríguez, y estar más cerca de su madre, la influencer ha reconocido que atraviesa un momento de sentimientos encontrados. "Lloro todas las noches", ha comentado la sobrina de Isabel Pantoja.

Así lo ha manifestado durante su presencia en la alfombra roja de los 20º Premios Escaparate, celebrados en Sevilla. Al ser preguntada por los micrófonos de 'Europa Press', la colaboradora no ha dudado en sincerarse sobre las dificultades que está viviendo en esta mudanza, asegurando sentirse "preocupada por todo lo que conlleva amueblar un minipiso", una vivienda de la que, no obstante, se siente "muy orgullosa".

Especialmente por los comentarios que han surgido al respecto estos últimos días, juzgando el tamaño de su nuevo hogar. "Muchos han criticado que me iba a un minipiso y yo estoy encantada. Estoy feliz porque estoy en Triana, cerca de mi madre, empezando una nueva vida", ha explicado.

Sin embargo, el asentamiento definitivo en la capital andaluza también le está trayendo episodios de profunda nostalgia por sus islas y todo lo que allí ha construido. "Todas las noches lloro", ha reconocido frente a los micrófonos.

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A pesar de lo difícil que está siendo para ella, confía en que se trata de "un proceso que tengo que ir poco a poco", asegurando que su vínculo con las islas no se romperá por completo ya que pretende regresar periódicamente: "Voy a ir todos los meses… Está ahí mi casa y demás. Pero es un apego que tengo mental, y de toda la gente que tengo ahí, que es mucha", ha reflexionado.