Lidia González 07 AGO 2026 - 16:02h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ habla de los duros comentarios que recibía, cuando era niña, por su aspecto físico

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Maica Benedicto se ha abierto en canal como nunca para hablar de un tema que le lleva pesando durante mucho tiempo y que, ahora, se ha visto preparada para compartir. Después de hablar claro sobre el complicado momento personal que atraviesa, la ganadora de ‘Supervivientes’ desvela el complejo que arrastra desde su infancia. Más honesta que nunca, explica lo mucho que ha marcado esto su vida y manda un mensaje a su “niña interior”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Es algo que sigo tratando”, asegura la creadora de contenido. La influencer, que ha contestado a las duras críticas sobre sus cejas, ha confesado este aspecto de su físico por el que se ha sentido insegura desde que es pequeña y por el que recibía comentarios muy despectivos en su infancia. Tanto es así, que la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ lleva a cabo una técnica para tratar de ocultarlo. Sin embargo, cansada de llevar este gran peso sobre sus hombros, la murciana decide dedicarse unas bonitas palabras para tratar de sobrellevarlo: “Eres una mujer de los pies a la cabeza”.

Maica Benedicto desvela cómo conoció a Juan Faro y confiesa si está enamorada

Maica Benedicto a sorprendido a todos sus seguidores formando una inesperada pareja de verano. Después de muchas pistas e indicios, la creadora de contenido confirma que está conociendo a Juan Faro, el empresario con el que Sofía Suescun habría sido infiel a Kiko Jiménez. Ahora, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla claro sobre su relación con él y sobre cómo se conocieron. Además, la murciana se confiesa como nunca y aclara si está enamorada del culturista. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!