Lidia González 24 JUL 2026 - 14:17h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica el motivo por el que se realizó un tratamiento estético en las cejas

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Maica Benedicto se sienta frente a las cámaras de mtmad para responder a una polémica que se ha generado alrededor de su aspecto durante su estancia en Honduras. Después de confesar todos los requisitos que debe tener su hombre ideal para conquistarla, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ contesta a las críticas a sus cejas. La influencer ha querido ser muy sincera después de todo lo que ha leído y toma una drástica decisión al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Se me ha criticado mucho la doble ceja”, comienza admitiendo la creadora de contenido. Maica Benedicto ha sido muy sincera a la hora de explicar qué tipo de tratamiento lleva y el motivo por el que decidió hacérselo: “Me lo hice hace muchos años”. La exconcursante de ‘Gran Hermano’, que ha hablado de la odisea que está viviendo para comprar una casa en Madrid, confiesa el importante paso que va a dar respecto a su físico y lo cuenta todo.

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Maica Benedicto se inyecta esperma de salmón en el rostro

Tras su llegada a Honduras, Maica Benedicto ha tomado la decisión de solucionar un problema que lleva arrastrando durante un tiempo y ha querido grabar todo el proceso. La que fuera concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se inyecta esperma de salmón en el rostro y el cuello. Visiblemente dolorida en la clínica, la influencer explica todos los detalles sobre el tratamiento y los beneficios que tiene.

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La ganadora de ‘Supervivientes’ enseña el resultado de su rostro

Una vez en casa, la creadora de contenido ha querido que todos sus seguidores vean el estado de su piel tras el proceso. Por ello, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ enseña el resultado de su rostro tras el retoque estético al que se ha sometido. Con muchas ganas de ver cómo se encuentra, la influencer asegura: “Os voy a enseñar mi gran cambio”. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ opina, sin filtros, al respecto y dice lo que piensa de rostro. ¡Dale al play y descubre cómo ha sido el proceso, en exclusiva, para Mediaset Infinity!