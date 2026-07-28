Lidia González 28 JUL 2026 - 17:43h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela el hábito que ha mantenido tras los meses que ha permanecido en el reality

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Maica Benedicto ha querido abrirse en canal como nunca para habla de la situación que está viviendo y lo ha hecho frente a las cámaras de mtmad. Por ello, después de contar los requisitos que deber tener su hombre ideal para poder conquistarla, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa el complicado momento personal que atraviesa tras el reality. La influencer ha sido muy honesta con sus seguidores y ha explicado, con todo lujo de detalles, cómo se encuentra. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha sincerado sobre la situación a la que está haciendo frente desde que regresara de Honduras. La influencer no solo arrastra algunas secuelas que le preocupan, sino que también ha explicado que está “aturdida y perdida”. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ asegura que no se siente “con fuerzas de llevarlo todo” y desvela el hábito que ha desarrollado después de los meses que ha permanecido en ‘Supervivientes’: “Estoy recuperándome”.

Maica Benedicto cuenta su problema en la piel tras ‘Supervivientes’

Maica Benedicto no solo ha hablado de su periodo de adaptación tras su larga estancia en Honduras, sino que también ha compartido otra secuela que mantiene. La que fuera concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ cuenta el problema que sufre en la piel tras ‘Supervivientes’, algo que ya venía padeciendo desde antes de embarcarse en esta aventura. La murciana cuenta todo lo que está sucediendo y lo muestra frente a las cámaras.

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Así es el tratamiento de esperma de salmón al que se ha sometido

Para intenta remediar este problema que tiene en su piel, la creadora de contenido ha tomado una importante decisión. La ganadora de ‘Supervivientes’ se somete a un tratamiento de esperma de salmón, tanto en el rostro como en el cuello. La influencer explica todos los detalles sobre este procedimiento y graba todo el proceso para sus seguidores.

El resultado del rostro de la murciana tras su nuevo retoque estético

Maica Benedicto no solo ha mostrado todos los detalles sobre el tratamiento que se ha realizado, sino que ha querido compartir su impactante antes y después. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ enseña el resultado de su rostro tras su retoque estético y reacciona en directo. La creadora de contenido no tiene reparos en decir lo que piensa y opina sobre el estado de su piel. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!