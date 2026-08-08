El monarca ha disfrutado del regateo junto a su equipo durante toda la semana

El divertido momento en el que el rey Felipe, en actitud relajada, es sorprendido en un local de Mallorca: "Guapo, guapo y guapo"

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MallorcaDon Felipe ha presidido la ceremonia de entrega de los premios de la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, en una ceremonia celebrada este sábado 8 de agosto en el patio central del Palacio de la Almudaina. El rey no ha querido faltar a esta cita en cuya competición ha estado participando a bordo del Hispania, embarcación que ha estrenado tras la 'jubilación' del Aifos.

El monarca ha disfrutado del regateo junto a su equipo durante toda la semana, aunque interrumpió su presencia en la competición para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El Hispania ha quedado en segundo puesto

El balance ha sido positivo, arrancando la primera jornada colocándose en primera posición, pero a medida que ha ido avanzando el campeonato, el Hispania ha terminado en un merecidísimo segundo puesto.

Por delante y llevándose su novena Copa se ha situado el Teatro del Soho San Miguel del armador, Javier Banderas, que se mostró muy emocionado tras la victoria: "De todas las Copas del Rey que llevo sin ninguna duda ésta es la que más ilusión me hace, una apuesta importante, un reto y mucho trabajo detrás. Ha sido un cambio de grupo, un barco nuevo y un trabajo impresionante".

Con esta ceremonia, el monarca pone fin a su agenda oficial en Mallorca.