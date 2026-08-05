El cantante, íntimo amigo de Felipe VI durante más de dos décadas, acudió este pasado 4 de agosto a la tradicional recepción de los monarcas en Mallorca

Jaime Anglada, amigo del rey Felipe, atropellado por un joven bajo los efectos del alcohol que se dio a la fuga

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La tradicional recepción que los reyes Felipe y Letizia ofrecieron este martes, 4 de agosto, en los jardines del Palacio de Marivent dejó una de las imágenes más emotivas de la noche con la esperada reaparición pública de Jaime Anglada.

El cantautor mallorquín, gran amigo de Felipe VI desde hace más de dos décadas, acudió al encuentro cuando está a punto de cumplirse un año del gravísimo accidente de moto que sufrió el 8 de agosto de 2025 y que estuvo a punto de costarle la vida.

Su presencia ha evidenciado la mejoría de su recuperación tras meses marcados por las intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de recuperación física.

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Anglada apareció visiblemente más recuperado que en sus últimas apariciones públicas. Más delgado, con un aspecto sereno y todavía reflejando las secuelas del duro episodio que cambió su vida, el músico volvió a formar parte de una de las grandes citas sociales del verano mallorquín.

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Aunque continúa inmerso en su proceso de rehabilitación y aún arrastra algunas consecuencias del accidente, su presencia ha confirmado la evolución positiva de su estado de salud y ha supuesto un importante paso adelante en su regreso a la normalidad.

El reencuentro con la familia real ha sido, sin duda, uno de los momentos más comentados de la velada. Felipe VI recibió a su amigo con una cercanía evidente, dedicándole una afectuosa bienvenida y compartiendo unos instantes de conversación durante el tradicional saludo a los invitados.

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La reina Letizia también quiso detenerse unos segundos más con el cantante y transmitirle un gesto de apoyo después de los difíciles meses que ha atravesado. A ese recibimiento se sumaron igualmente la princesa Leonor y la infanta Sofía, que saludaron con afecto al artista, evidenciando la estrecha relación que mantiene desde hace años con los soberanos y sus hijas.

El accidente de Anglada y su situación actual

Y es que, además, su reaparición ha llegado a punto de cumplirse un año de su accidente. Hace 12 meses, el cantante tuvo que ser ingresado en estado muy grave tras sufrir un violento accidente cuando circulaba en moto por Palma. El impacto le provocó múltiples traumatismos y lesiones de extrema gravedad, obligándole a permanecer durante semanas hospitalizado y a afrontar una larga recuperación que todavía continúa.

Desde entonces, ha ido reapareciendo de forma muy puntual, siempre priorizando su rehabilitación y alejándose del foco mediático para centrarse en recuperar su salud.

La recepción de Marivent se ha convertido así en el escenario perfecto para escenificar ese 'renacer' personal. Rodeado de amigos, representantes de la sociedad balear y autoridades, Anglada volvió a participar en una cita que siempre ha ocupado un lugar destacado en su calendario y en la que tradicionalmente coincide con Felipe VI durante las vacaciones de la familia real en Mallorca.

Aunque todavía continúa recuperándose de algunas secuelas y su vuelta definitiva a la actividad artística será progresiva, su presencia en Marivent ha sido clave. De hecho, ya se conoce cuándo será su regreso a los escenarios. Lo hará el próximo 7 de noviembre en el Teatre Principal de Palma, donde no solo volverá a tocar, sino que también repasará sus 30 años de trayectoria musical. Esta será la primera vez que actúe desde el accidente.