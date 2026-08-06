El soberano se encuentra en Baleares con motivo de su tradicional viaje de verano a Palma, marcado por compromisos institucionales y momentos de ocio

Así es Son Vent, el refugio de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas en Mallorca en el que nunca han sido fotografiados

Compartir







El rey Felipe ha vuelto a demostrar que, cuando se encuentra en Mallorca durante sus tradicionales vacaciones de verano, no renuncia a disfrutar de algunos momentos de normalidad. Entre los compromisos institucionales y su participación en la Copa del Rey MAPFRE de Vela, el monarca ha sido sorprendido en un conocido establecimiento de Palma mientras descansaba para tomar una cerveza, una escena que, hasta el momento, se ha convertido en uno de los momentos más comentados de su estancia en la isla.

Más allá del rígido protocolo que suele rodear sus apariciones oficiales, Felipe VI se ha mostrado relajado y cercano tras una intensa jornada vinculada a la competición náutica en la que participa, este año, a bordo del nuevo velero Hispania, embarcación con la que ha retomado una de sus grandes pasiones: la vela.

El momento que se ha hecho viral

Mientras disfrutaba tranquilamente de su consumición en el local, una periodista que se encontraba en el establecimiento decidió acercarse para saludarle, provocando una de las escenas más inesperadas y llamativas del verano.

PUEDE INTERESARTE La cercanía de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas con Jaime Anglada en Marivent: los gestos y su situación actual tras el accidente

Con total naturalidad, la comunicadora comenzó a dedicarle varios piropos al jefe del Estado, asegurando entre risas que era "el rey más guapo de Europa". "Guapo, guapo, y guapo", le espeta, una afirmación provocó la sonrisa inmediata del soberano, que se encontraba sentando en una silla en actitud aparentemente despreocupada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las imágenes, compartidas por la propia periodista en sus redes sociales, muestran al monarca recibiendo los elogios con una mezcla de sorpresa y timidez, limitándose a sonreír y agradecer el comentario antes de continuar disfrutando del ambiente relajado del establecimiento. Mientras tanto, gente de su entorno le solicita a la creadora de contenido que "si es tan amable" de retirarse.

Se desconoce la fecha exacta en la que fue grabado el vídeo, sin embargo, lució ese mismo conjunto, bajo el sello de Aifos, el pasado 3 de agosto, por lo que todo indicaría que habría ocurrido ese día. Otros usuarios de las redes sociales señalan que podría ser del año pasado o incluso años atrás, ya que Aifos es la embarcación en la que tripulaba antes. Pese a todo, lo cierto es que el vídeo ha sido compartido ahora y se ha hecho viral en cuestión de horas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La cercanía, una constante durante sus veranos en Mallorca

No es la primera vez que Felipe VI protagoniza escenas alejadas del protocolo durante sus vacaciones en Baleares. A lo largo de los años se ha dejado ver paseando por Palma, visitando restaurantes, saludando a vecinos y turistas o compartiendo conversaciones con ciudadanos que se acercan a él con total naturalidad.

Su presencia en la isla no solo está marcada por momentos de ocio. También por una intensa agenda institucional. Además de competir en la Copa del Rey MAPFRE de Vela, el monarca mantiene diversas reuniones oficiales desde el Palacio de Marivent y participa en la tradicional recepción a la sociedad balear, uno de los actos más importantes del verano para la Casa Real y que tuvo lugar el pasado 4 de agosto.