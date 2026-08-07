Natalia Sette 07 AGO 2026 - 13:14h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es duramente criticada tras comparar un electrodoméstico de limpieza con un artículo de ocio

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Almudena Porras ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras verse envuelta en una nueva polémica. Después de superar la profunda crisis que sufrió con Borja Silva tras su regreso de 'Supervivientes' y afianzar su convivencia juntos, la malagueña ha recibido una oleada de críticas por calificar una aspiradora como “la Play 5 de las chicas”

En la publicación se aprecia a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ introduciendo una aspiradora recién comprada en el maletero de su vehículo. Sin embargo, lo que ha provocado la indignación generalizada ha sido el texto con el que acompañó la imagen: “La Play 5 de las chicas”. Esta comparación entre un electrodoméstico de limpieza y un artículo de ocio no ha tardado en incendiar la publicación.

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Los comentarios del vídeo se han transformado en una batalla campal llena de duros reproches hacia la influencer, acusándola de machista. “Vaya machistada”, “machistada histórica”, “tía, pero ¿qué haces?” o “ni de coña” han sido algunos de los mensajes recibidos, mientras otros señalaban que, en todo caso, un secador o moldeador de pelo de la misma marca sí encajaría mejor con “la Play 5 de las chicas”.

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Pese a responder inicialmente de forma individual en la misma publicación, la andaluza se ha visto obligada a subir un segundo vídeo dando explicaciones sobre el vídeo publicado. “Me da muchísima pena que, por subir un vídeo en el que simplemente compartía algo que me hacía ilusión, haya personas capaces de escribir comentarios con tanto odio”, ha comenzado lamentando Almudena.

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La exnovia de Daría Linero ha querido aclarar el significado exacto de su publicación para frenar las críticas recibidas. “Cuando dije 'la Play 5 de las girls' estaba hablando de mí, no diciendo que a todas las mujeres nos tenga que gustar una aspiradora. A mí me encanta jugar a la Play, me encanta cuidar y limpiar mi casa y, sí, me hacía ilusión tener una Dyson. ¿Qué tiene de malo?”, ha defendido sobre sus gustos.

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Asimismo, la novia de Borja Silva ha hecho un llamamiento al respeto y a la empatía, dolida especialmente por la procedencia de la mayoría de los ataques. “Me duele que muchos de esos comentarios vengan precisamente de otras mujeres. Creo que deberíamos poder señalarnos algo que no nos guste sin atacarnos, insultarnos ni intentar humillarnos”, ha reflexionado tajante.

Para dar por concluido su comunicado, Almudena ha cerrado su mensaje invitando a una reflexión profunda sobre las redes. “Hablar de respeto, sororidad y bullying también implica recordar cómo tratamos a los demás cuando escribimos detrás de una pantalla. Lo triste no es que me haga ilusión una aspiradora, lo triste es que haya personas que conviertan cualquier cosa que comparto en un motivo para atacarme”, ha sentenciado.