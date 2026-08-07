Lorena Romera 07 AGO 2026 - 17:15h.

La pareja de colaboradores está de luna de miel en Bangkok (Tailandia) haciendo una ruta en furgoneta y visitando templos

Marieta y Suso Álvarez comunican una feliz noticia un mes después de su boda

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Nada más aterrizar en Bangkok, Marieta y Suso Álvarez ya han compartido las primeras imágenes de su luna de miel en Tailandia. Los exconcursantes de 'Supervivientes' han arrancado su esperadísimo viaje y no han dudado en hacer partícipes a sus seguidores de sus primeras horas en el continente asiático, compartiendo desde su ruta en furgoneta por los templos hasta su primera y romántica cita en las alturas.

Su ruta cultural por Bangkok y las recomendaciones de Marieta

Sin perder ni un minuto para exprimir al máximo el viaje, los recién casados han comenzado la mañana listos para su primera jornada de turismo. En uno de los primeros stories, la influencer ha bromeado al mostrar al colaborador preparado con su mochila al hombro antes de salir: "Parece un niño con la mochila... Preparados para nuestra primera mañana en Bangkok y con excursiones".

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Para esta primera inmersión cultural, la pareja ha optado por una ruta en furgoneta con guía en español por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital. Su itinerario ha arrancado en el imponente templo Wat Traimit, donde han posado muy ilusionados.

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Después, se han trasladado al Palacio Real de Bangkok, lugar en el que la que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones' ha aprovechado para hacerse una foto junto a una de las majestuosas estatuas guardianas. Una imagen en la que la vemos con un abanico, combatiendo el intenso calor. Una jornada que ha terminado en el histórico templo Wat Pho.

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A través de su perfil oficial de Instagram -y ya como experta en la zona-, la de Elche ha ofrecido algunos consejos para los seguidores que estén planeando un viaje como el suyo. Especialmente si van a ir en las mismas fechas: "Recomiendo ir en tirantes y coger una sobrecamisa fresquita, ventilador portátil, abanico, botella térmica que aguante el agua fría y calcetines negros o de recambio y deportivas".

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Gastronomía "para prevenir" y su primera cita en las alturas

Tras el recorrido cultural, la pareja ha hecho un alto en el camino para reponer fuerzas. Entre risas, Marieta ha confesado su estrategia con la gastronomía local para evitar sorpresas estomacales en estos primeros días: "De comida suelo coger arroz con pollo y rollitos de primavera para prevenir".

Para hacer partícipes a sus seguidores de esos momentos de pausa más íntimos, la colaboradora ha compartido un divertido montaje que titula: "lo que ve mi cámara vs. cómo me veo yo", comparando una foto de Suso bebiendo agua de coco directamente de la fruta con una imagen de ella misma sonriendo mientras degusta una cerveza.

Por si todo esto fuera poco, el matrimonio ha disfrutado de una cita en las alturas de Bangkok. Una quedada en la que han brindado con unos cócteles mientras veían el atardecer en una espectacular terraza en lo alto de la ciudad con vistas a los rascacielos, dejando claro que esta luna de miel ha empezado de la mejor manera posible.