Adara Molinero desvela si ha subido de peso debido al tratamiento de fertilidad
La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre uno de los mayores miedos que tenía tras iniciar el proceso para quedarse embarazada
Miguel Frigenti critica duramente a Adara Molinero por compartir su proceso para ser madre
Adara Molinero continúa compartiendo abiertamente cada detalle del proceso de fecundación in vitro (FIV) en el que se encuentra inmersa junto a su pareja, Vicente Romero. Tras anunciar la feliz noticia de que han conseguido congelar cuatro embriones, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido sincerarse sobre si ha subido de peso debido al tratamiento y resolver algunas dudas.
La ganadora de 'GH VIP' se ha abierto a través de sus redes sociales sobre uno de los temores físicos que más le inquietaban antes de arrancar esta fase. “En cuanto al tema de los pinchazos y la medicación, algo que me daba mucho miedo era coger peso”, ha confesado la madrileña con total naturalidad ante su comunidad.
Afortunadamente para la creadora de contenido, la respuesta de su organismo durante las semanas de estimulación hormonal ha sido muy positiva y no ha experimentado ese cambio corporal. “No he cogido nada de peso. A lo mejor depende del cuerpo, pero en mi caso nada”, ha aclarado aliviada.
Esta actualización sobre su peso llega poco después de que Adara publicara un vídeo detallando el proceso de la punción ovárica, una intervención que afrontó con bastantes dudas y miedos. “Estaba súper asustada, un ovario es una zona del cuerpo muy delicada. No sabía si me iba a doler o no y no sabía cuántos óvulos me iban a poder sacar”, relató la influencer.
Por suerte, el procedimiento médico transcurrió sin ningún contratiempo. “Me sedaron, me pusieron la vía y no me enteré de nada. Me sacaron 12 óvulos, pero tenían que ver cuántos iban a fermentar con el espermatozoide”, explicó sobre la extracción. Uno de los efectos secundarios fue la hinchazón de su vientre, cosa que le preocupaba.
“Salí con la tripa súper hinchada, parecía embarazada de tres meses, pero se me fue yendo poco a poco”, reveló entre risas sobre la inflamación tras la intervención. Ahora, la pareja espera a los resultados definitivos que marcarán el siguiente paso en su sueño de ser padres: “Estamos esperando el test genético de los cuatro embriones, ¡os iré informando!”.