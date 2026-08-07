Adara Molinero desvela si ha subido de peso debido al tratamiento de fertilidad

Natalia Sette 07 AGO 2026 - 15:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre uno de los mayores miedos que tenía tras iniciar el proceso para quedarse embarazada

Miguel Frigenti critica duramente a Adara Molinero por compartir su proceso para ser madre

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Adara Molinero continúa compartiendo abiertamente cada detalle del proceso de fecundación in vitro (FIV) en el que se encuentra inmersa junto a su pareja, Vicente Romero. Tras anunciar la feliz noticia de que han conseguido congelar cuatro embriones , la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido sincerarse sobre si ha subido de peso debido al tratamiento y resolver algunas dudas.

La ganadora de 'GH VIP' se ha abierto a través de sus redes sociales sobre uno de los temores físicos que más le inquietaban antes de arrancar esta fase . “En cuanto al tema de los pinchazos y la medicación, algo que me daba mucho miedo era coger peso”, ha confesado la madrileña con total naturalidad ante su comunidad.

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Afortunadamente para la creadora de contenido, la respuesta de su organismo durante las semanas de estimulación hormonal ha sido muy positiva y no ha experimentado ese cambio corporal. “No he cogido nada de peso. A lo mejor depende del cuerpo, pero en mi caso nada”, ha aclarado aliviada.

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Esta actualización sobre su peso llega poco después de que Adara publicara un vídeo detallando el proceso de la punción ovárica, una intervención que afrontó con bastantes dudas y miedos. “Estaba súper asustada, un ovario es una zona del cuerpo muy delicada. No sabía si me iba a doler o no y no sabía cuántos óvulos me iban a poder sacar”, relató la influencer.

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Por suerte, el procedimiento médico transcurrió sin ningún contratiempo. “Me sedaron, me pusieron la vía y no me enteré de nada. Me sacaron 12 óvulos, pero tenían que ver cuántos iban a fermentar con el espermatozoide”, explicó sobre la extracción. Uno de los efectos secundarios fue la hinchazón de su vientre, cosa que le preocupaba.

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“Salí con la tripa súper hinchada, parecía embarazada de tres meses, pero se me fue yendo poco a poco”, reveló entre risas sobre la inflamación tras la intervención. Ahora, la pareja espera a los resultados definitivos que marcarán el siguiente paso en su sueño de ser padres: “Estamos esperando el test genético de los cuatro embriones, ¡os iré informando!”.