Natalia Sette 07 AGO 2026 - 12:51h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho una escapada express con su madre a la ciudad del amor y lo ha compartido con sus seguidores

Nuevo revés de salud para Marta Peñate en pleno tratamiento de quimioterapia por su embarazo ectópico

Compartir







Marta Peñate ha decidido tomarse un merecido respiro y regalarse unos días de desconexión en uno de los destinos más románticos del mundo. Tras enfrentarse a las críticas recibidas por visibilizar su tratamiento contra la enfermedad trofoblástica gestacional, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha hecho las maletas para poner rumbo a París con su madre.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido compartir con su millón de seguidores en Instagram el bonito álbum de recuerdos de esta escapada express, protagonizada por una de las personas más importantes de su vida: su madre. A través de un tierno carrusel de fotografías, ambas aparecen posando muy sonrientes frente a los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

“París con mamá”, ha escrito entusiasmada la de Las Palmas de Gran Canaria. La colaboradora de televisión no ha ocultado la enorme ilusión que le hace compartir esta experiencia única con su progenitora en un momento tan significativo, dejando claro su sentimiento: “Vivir esto juntas es de los mejores regalos que me puede hacer la vida”.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate celebra un emocionante momento en pleno tratamiento de quimioterapia

Además de recorrer los rincones más turísticos de París, Marta y su madre han aprovechado para sumergirse de lleno en la gastronomía local y probar sus platos más tradicionales. Fiel a su habitual sentido del humor, la creadora de contenido ha compartido la foto de un plato típico con un divertido comentario sobre su dieta durante el viaje.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Queridas arterias: saldremos de esta. Si venís a París probad la sopa de cebolla. Recomendado en 'Des Prés', pero estaba cerrado”, ha bromeado la influencer, demostrando que no ha perdido la sonrisa ni las ganas de disfrutar del presente a pesar de las dificultades.

Como era de esperar, las reacciones a la publicación no se han hecho esperar, acumulando miles de 'me gusta' y comentarios de cariño. Entre ellos ha destacado el mensaje de su pareja, Tony Spina, quien tirando de su humor habitual ha querido bromear sobre su marcha: “¡Por más viajes juntas! Así descanso”, ha comentado entre risas el italiano.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De esta manera, Marta Peñate demuestra que afronta cada etapa con una actitud positiva y rodeada del amor incondicional de su familia, acumulando recuerdos inolvidables junto a su madre en las calles de París.