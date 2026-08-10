Lorena Romera 10 AGO 2026 - 12:16h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' está a punto de dar la bienvenida al mundo a Carlota, su segunda hija en común

Lara Tronti se sincera sobre cómo se siente en la recta final del embarazo: "La mujer jamás olvida cómo fue tratada"

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Lara Tronti y Hugo Pérez, una de las parejas más consolidadas y queridas del panorama televisivo tras su paso por la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', están a escasos días -o quizá horas- de ver la cara a su segunda hija en común, una niña a la que llamarán Carlota. A punto de que la bebé llegue al mundo, la influencer ha compartido el que probablemente sea su último posado embarazada.

Para inmortalizar este momento tan especial antes del parto, la influencer ha compartido una preciosa sesión de fotos. Por un lado, posa en solitario mostrando su avanzado estado de gestación con un conjunto satinado de encaje. Y, por otro, la pareja ha regalado a sus seguidores una estampa familiar al atardecer en plena naturaleza, acompañados por sus perros y su primogénito, Nico, que da un abrazo de lo más tierno a su mamá y después pasa a acariciar a sus mascotas.

Un momento de lo más especial para la familia, que "prontiño" (pronto) serán uno más. "Las últimas fotos embarazadas de mi vida, seguro que tendré nostalgia en el futuro de no volver a verme con la barriguita. Qué increíble es el cuerpo de la mujer".

Un relación de 10 años y una familia que se consolida

La historia de Lara y Hugo comenzó hace ya una década. Tras superar juntos la prueba de amor que supuso para ellos 'La isla de las tentaciones', los gallegos establecieron su residencia en Bueu (Pontevedra), donde han construido una vida tranquila, rodeados de naturaleza y siempre cerca del mar.

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A principios de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Nicolás. Como homenaje al padre de Lara, que falleció cuando ella era una niña, la pareja decidió anteponer el apellido materno, llamándose el niño Nicolás Tronti Pérez. Un detalle que fue de lo más aplaudido y comentado en redes sociales.

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Casi dos años después de estrenarse como papás, la llegada de este segundo embarazo fue definido por la propia Lara como una "sorpresa buscada". Aunque reconocieron que los primeros meses de esta segunda gestación resultaron algo más agotadores en comparación con el primer embarazo, la pareja afronta la inminente llegada de Carlota con tranquilidad y la experiencia con la que ya cuentan.